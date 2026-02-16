Hónapokig bujkált a tengeren a szankciós listás óriástanker, most lecsaptak rá az amerikaiak

A védelmi minisztérium vasárnapi, közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a katonai egységek tengeri ellenőrzési és fedélzetre szállási művelet keretében foglalták el a járművet. A tárca tájékoztatása alapján a Veronica III megpróbálta kijátszani a Donald Trump által elrendelt tengeri zárlatot, és a Karib-tengerről egészen az Indiai-óceánig hajózott, mielőtt az amerikai erők utolérték és megállították.

Donald Trump még decemberben rendelte el a szankciós listán szereplő tankhajók blokádját, hogy növelje a gazdasági nyomást a Nicolás Maduro vezette venezuelai kormányon. Egy hónappal később Madurót és feleségét egy amerikai katonai művelet során őrizetbe vették, majd New Yorkba szállították, hogy bíróság elé állítsák őket. A rajtaütés hatására több tartályhajó is elmenekült a venezuelai partokról, köztük a most elfogott Veronica III is.

A hajó korábban panamai lobogó alatt közlekedett, ám az ország tengerhajózási hatóságának közlése szerint regisztrációját már 2024 decemberében törölték.

A jármű az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listáján iráni kapcsolatai miatt szerepel.

A TankerTrackers.com adatai alapján a Veronica III január 3-án, Maduro elfogásának napján hagyta el Venezuelát, fedélzetén közel kétmillió hordó nyersolajjal és fűtőolajjal. A hajókövető szervezet információi szerint a tanker 2023 óta rendszeresen részt vett orosz, iráni és venezuelai olajszállításokban.

"A nemzetközi vizek nem nyújtanak menedéket. Szárazföldön, levegőben és tengeren is megtaláljuk a célszemélyeket, és érvényt szerzünk az igazságnak" – közölte a védelmi minisztérium. A tárca hozzátette: minden eszközzel megakadályozzák az illegális szereplők szabad mozgását a tengeri térségekben.

