Lebukott a titkos olajbiznisz: három hajót foglaltak le a tengeren, miután kiderült, mit rejtegetnek

Az indiai hatóságok célja, hogy megakadályozzák felségvizeik felhasználását olyan hajók közötti áttöltésekre, amelyekkel az olajszállítmányok eredetét próbálják eltitkolni. A lefoglalt Stellar Ruby, Asphalt Star és Al Jafzia nevű tankerek a hatósági ellenőrzések kijátszása érdekében rendszeresen változtatták azonosító adataikat, tulajdonosaik pedig külföldi székhelyű cégek.

Az indiai parti őrség február 6-án az X közösségi platformon közölte, hogy Mumbaitól mintegy 100 tengeri mérföldre nyugatra három hajót tartóztattak fel, miután gyanús tevékenységet észleltek az ország kizárólagos gazdasági övezetében. Bár a bejegyzést később törölték, az ügyre rálátó források megerősítették, hogy a hajókat további vizsgálat céljából Mumbaiba kísérték.

Az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Hivatala (OFAC) tavaly vetett ki szankciókat a Global Peace, a Chil 1 és a Glory Star 1 nevű hajókra; ezek IMO-azonosítói megegyeznek az Indiában lefoglalt egységekével. A London Stock Exchange Group (LSEG) adatai szerint a három tartályhajóból kettő Iránhoz köthető: az Al Jafzia 2025-ben iráni fűtőolajat szállított Dzsibutiba, a Stellar Ruby pedig iráni lobogó alatt hajózott, míg az Asphalt Star főként Kína térségében üzemelt.

A lefoglalások és a fokozott hatósági szigor az amerikai–indiai kapcsolatok javulásával hozható összefüggésbe.

Washington a hónap elején bejelentette, hogy az indiai termékekre kivetett importvámokat 50-ről 18 százalékra mérsékli, miután Újdelhi vállalta az orosz olajimport leállítását.

Az indiai parti őrség azóta mintegy 55 hajót és 10-12 repülőgépet vetett be a tengeri övezetek folyamatos megfigyelésére. A szankcionált olajat és üzemanyagot a kockázatok miatt jellemzően nyomott áron értékesítik, a közvetítők pedig bonyolult tulajdonosi hálózatokkal, hamisított dokumentumokkal és nyílt tengeri áttöltésekkel nehezítik a hatóságok munkáját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images