Nagy a veszély, felpörgetné a haderő fejlesztését az európai atomhatalom – De súlyos ára lesz ennek
Nagy a veszély, felpörgetné a haderő fejlesztését az európai atomhatalom – De súlyos ára lesz ennek

Portfolio
A brit kormány a tervezettnél korábban teljesítené azt a célt, hogy a GDP 3 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra – írja a BBC.

A szélesebb körű fenyegetés leküzdése érdekében egyértelmű, hogy többet és gyorsabban kell költenünk

– mondta Keir Starmer miniszterelnök a hétvégén tartott müncheni biztonsági konferencián.

Starmer ígérete szerint 2027 áprilisáig a bruttó hazai termék 2,5 százalékát fordítanák katonai kiadásokra, de a következő parlamenti választások után ezt 3 százalékra emelnék.

A BBC értesülései szerint a miniszterelnök tanácsadói most olyan javaslatokat vizsgálnak, amelyekkel a jelenlegi, 2029-ig tartó parlamenti ciklus végére teljesíteni lehetne ezt a 3%-os célkitűzést.

Döntés még nem született, és az államkincstár állítólag óvatos.

Downing Street-i források szerint a védelmi beruházási terv véglegesítése még folyamatban van, és még nem született döntés.

Sok a spekuláció

– mondta az egyikük.

A tervezettnél öt évvel korábban elérni a GDP 3%-ának megfelelő célt óriási költségekkel járna. A Költségvetési Felelősségi Hivatal, a miniszterek gazdasági előrejelzéseit készítő független testület tavaly márciusban kiszámította, hogy

a védelmi kiadásoknak a GDP 3%-ára történő növelése 2029-30-ig évente további 17,3 milliárd fontba kerülne.

Tavaly az Egyesült Királyság a GDP 2,3%-át, azaz mintegy 66 milliárd fontot költött védelemre.

A NATO-tagok tavaly kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2035-ig elérik, hogy a GDP 3,5%-át költsék védelmi kiadásokra, további 1,5 százalékot pedig kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.

Címlapkép forrása: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

