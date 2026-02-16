Nagy a veszély, felpörgetné a haderő fejlesztését az európai atomhatalom – De súlyos ára lesz ennek

A szélesebb körű fenyegetés leküzdése érdekében egyértelmű, hogy többet és gyorsabban kell költenünk
– mondta Keir Starmer miniszterelnök a hétvégén tartott müncheni biztonsági konferencián.
Starmer ígérete szerint 2027 áprilisáig a bruttó hazai termék 2,5 százalékát fordítanák katonai kiadásokra, de a következő parlamenti választások után ezt 3 százalékra emelnék.
A BBC értesülései szerint a miniszterelnök tanácsadói most olyan javaslatokat vizsgálnak, amelyekkel a jelenlegi, 2029-ig tartó parlamenti ciklus végére teljesíteni lehetne ezt a 3%-os célkitűzést.
Döntés még nem született, és az államkincstár állítólag óvatos.
Downing Street-i források szerint a védelmi beruházási terv véglegesítése még folyamatban van, és még nem született döntés.
Sok a spekuláció
– mondta az egyikük.
A tervezettnél öt évvel korábban elérni a GDP 3%-ának megfelelő célt óriási költségekkel járna. A Költségvetési Felelősségi Hivatal, a miniszterek gazdasági előrejelzéseit készítő független testület tavaly márciusban kiszámította, hogy
a védelmi kiadásoknak a GDP 3%-ára történő növelése 2029-30-ig évente további 17,3 milliárd fontba kerülne.
Tavaly az Egyesült Királyság a GDP 2,3%-át, azaz mintegy 66 milliárd fontot költött védelemre.
A NATO-tagok tavaly kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2035-ig elérik, hogy a GDP 3,5%-át költsék védelmi kiadásokra, további 1,5 százalékot pedig kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.
Címlapkép forrása: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők
Ugrik a szaúdi export.
Örökre vége a páncélosok aranykorának? Itt van a fordulat – Nehéz döntést hozott Európa legerősebb országa
Kemény kritikát kapott Németország.
Megmondták a katonai vezetők, mi vár Európára, ami mindenkinek fájni fog
A teljes lakosságtól áldozatot várnak.
Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?
Igencsak optimisták az elemzők.
Hamarosan lerántja a leplet az új készülékeiről az Apple: olcsó MacBook-ot készülnek piacra dobni
Több új eszköz is érkezik.
Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények
Aztán gyorsan el is tüntették.
Rendkívül furcsa folyamat zajlik Grönland környékén - Ez várhat a világ legnagyobb szigetére
Veszélybe kerülhet a lakosság.
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!