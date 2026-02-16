Olyan harckocsi bukkant fel az Uralvagonzavodnál, amire nagyon kevesen számítottak - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet

A felvételeken egy olyan T-72A látható, amelynek tornyára Relikt típusú reaktív páncélzatot szereltek, a lánctalpak feletti sárvédőkre pedig – a szokásos kiegészítő üzemanyagtartályok helyett – védelmi modulokat építettek be. Taraszenko értékelése szerint az Uralvagonzavod a T-72A-készletekkel 2026–2027-ig tudja fenntartani a termelést, ezzel szemben az omszki gyár már 2026-ra kifogyhat a szovjet korszakból megmaradt T-80B (BV) harckocsikból.

A Frontelligence Insight elemzői az Uralvagonzavod belső dokumentációja alapján rekonstruálták a T-72-es harckocsik javítási és modernizációs terveit. Az adatok szerint Oroszország 2036-ig összesen 828 darab T-72-est kíván T-72B3M szintre fejleszteni, a csúcskapacitást pedig 2028 körülre ütemezték. A tervek szerint a 2027 és 2029 közötti időszakban

498 darab T-72B3M javítását vagy korszerűsítését végzik el.

A műholdfelvételeket elemző nyílt forrású hírszerzési (OSINT) kutatók megerősítették, hogy ez a szám nagyjából megfelel a raktárkészletben még fellelhető T-72-esek mennyiségének. Ugyanakkor a készletek mintegy kétharmadát a régebbi T-72A típus teszi ki, amelyet 1979-ben rendszeresítettek, sorozatgyártása pedig 1985-ig tartott.

A T-72A teljes körű, T-72B3M szintre történő korszerűsítése műszakilag összetett feladat. Szükséges hozzá az elektronikai rendszerek cseréje, az alváz és a töltőautomata módosítása, valamint a test- és toronypáncélzat megerősítése. Ennek ellenére már 2024-ben is megfigyeltek orosz szolgálatban olyan felújított, de nem teljeskörűen modernizált T-72A-kat, amelyeket reaktív páncélzattal láttak el, így védelmük nagyjából a T-72B3 szintjét éri el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images