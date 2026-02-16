Pár napig tudna ellenállni Európa egyik legerősebb hatalma - Megcsúszott a kulcsfontosságú projekt, nem sikerült a fegyverkezés

A BAE Systems tulajdonában álló, teljesen automatizált üzem a tervek szerint már tavaly nyáron megkezdte volna a termelést, ez azonban mindmáig nem történt meg. A vállalat megerősítette a csúszást, amelyet azzal magyarázott, hogy az építkezés során, 2025-ben a kapacitás megduplázásáról döntöttek, amely megváltoztatta az eredeti terveket. Bár a gyár szerkezetileg elkészült és jelenleg a tesztelési fázisban van, a BAE egyelőre nem közölt új indulási időpontot.

Az üzem a NATO-szabványos 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártását végzi majd, amelyek a szárazföldi hadviselés alapvető eszközeinek számítanak. A BAE eddig évente 3000–5000 ilyen lövedéket állított elő,

a tizenhatszoros kapacitásbővítés tehát legfeljebb évi 80 ezer darabot jelent.

Összehasonlításképpen: a német Rheinmetall tavaly megnyitott új gyárának köszönhetően Németország 2027-re évi 1,1 millió lőszer előállítására lesz képes.

Francis Tusa védelmi elemző szerint a késlekedés rendkívül bosszantó a brit hadsereg számára. Véleménye szerint a jelenlegi készletek egy kelet-európai – például észtországi – brit bevetés esetén mindössze néhány napra lennének elegendők. A szakértő hozzátette: még a tervezett évi 64 ezer lövedékkel is legfeljebb egy hónapig lehetne fenntartani a harci tevékenységet.

A késés ráadásul egybeesik a brit védelmi kiadások körüli bizonytalansággal. A múlt őszre ígért védelmi beruházási terv elfogadását többször is elhalasztották, miközben a fegyveres erők az elkövetkező négy évben 28 milliárd fontos forráshiánnyal néznek szembe. Emiatt befagyasztották a Tempest következő generációs vadászrepülőgép-programot, valamint az új katonai helikopterek beszerzésére vonatkozó szerződéseket is.

A brit kormány korábban bejelentette, hogy az elkövetkező években további hat új lőszergyárat építenek, ám ezek helyszínéről és ütemezéséről egyelőre nem közöltek részleteket.

