  • Megjelenítés
Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Eloltották a tyamani kikötőben az ukrán dróntámadás után keletkezett tüzet

Az oroszországi Krasznodari határterület helyi hatóságai hétfőn közölték, hogy eloltották az olajtermékeket, gabonát, szenet és árutermékeket kezelő tyamani kikötőben keletkezett tüzet.

A fekete-tengeri kikötő vasárnap ukrán dróntámadásban szenvedett károkat.

(Reuters)

Megosztás

Légvédelmi támogatási csomagra számít Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap esti videóüzenetében elmondta, hogy a müncheni biztonsági konferencián folytatott megbeszéléseket követően arra számít, a közeljövőben további segélycsomagokat, elsősorban légvédelmi támogatást kap Ukrajna.

Sok megbeszélés volt, és ami a legfontosabb: újabb támogatási csomagok érkeznek Ukrajnának. A legfontosabb prioritás a légvédelmi rakéták, a ballisztikus rakéták elleni védelem

–  mondta Zelenszkij.

(The Kyiv Independent)

Megosztás

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Veszélyes hálózat működik Európában: fiatalokat szerveznek be pénzért, hogy áruljanak el mindent
Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility