Eloltották a tyamani kikötőben az ukrán dróntámadás után keletkezett tüzet
Az oroszországi Krasznodari határterület helyi hatóságai hétfőn közölték, hogy eloltották az olajtermékeket, gabonát, szenet és árutermékeket kezelő tyamani kikötőben keletkezett tüzet.
A fekete-tengeri kikötő vasárnap ukrán dróntámadásban szenvedett károkat.
(Reuters)
Légvédelmi támogatási csomagra számít Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap esti videóüzenetében elmondta, hogy a müncheni biztonsági konferencián folytatott megbeszéléseket követően arra számít, a közeljövőben további segélycsomagokat, elsősorban légvédelmi támogatást kap Ukrajna.
Sok megbeszélés volt, és ami a legfontosabb: újabb támogatási csomagok érkeznek Ukrajnának. A legfontosabb prioritás a légvédelmi rakéták, a ballisztikus rakéták elleni védelem
– mondta Zelenszkij.
Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Anadolu via Getty Images
