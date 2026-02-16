Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump

Hamid Ganbari, az iráni külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős tisztviselője a félhivatalos Fársz hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: a megállapodás tartóssága érdekében elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok is profitáljon belőle. Kiemelte, hogy a
tárgyalások során napirendre kerülnek a közös olaj- és gázipari érdekek, a bányászati beruházások, valamint a polgári repülőgépek beszerzése is.
Ganbari szerint a 2015-ös atomalku egyik fő hiányossága éppen az volt, hogy nem teremtett közvetlen amerikai gazdasági érdekeltséget.
A közvetett egyeztetések kedden folytatódnak Genfben.
Az amerikai küldöttséget Steve Witkoff és Jared Kushner vezeti, míg iráni részről Abbász Aragcsi külügyminiszter vesz részt a tárgyalásokon. A megbeszéléseken Omán közvetítőként működik közre.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
