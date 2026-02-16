  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Globál

Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump

Portfolio
Irán olyan nukleáris megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal, amely gazdasági előnyöket is kínál – közölte egy iráni diplomata vasárnap, mindössze néhány nappal a két fél közötti második tárgyalási forduló előtt. Eközben Washington tovább fokozza a katonai és gazdasági nyomást Teheránon - írta a Cnbc.

Hamid Ganbari, az iráni külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős tisztviselője a félhivatalos Fársz hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: a megállapodás tartóssága érdekében elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok is profitáljon belőle. Kiemelte, hogy a

tárgyalások során napirendre kerülnek a közös olaj- és gázipari érdekek, a bányászati beruházások, valamint a polgári repülőgépek beszerzése is.

Ganbari szerint a 2015-ös atomalku egyik fő hiányossága éppen az volt, hogy nem teremtett közvetlen amerikai gazdasági érdekeltséget.

A közvetett egyeztetések kedden folytatódnak Genfben.

Még több Globál

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A feltörekvő európai ország saját atomfegyvert akar, már tárgyalnak róla

Trump bejelentette: világraszóló tervet mutatnak be Washingtonban - Orbán Viktor is jelen lesz

Az amerikai küldöttséget Steve Witkoff és Jared Kushner vezeti, míg iráni részről Abbász Aragcsi külügyminiszter vesz részt a tárgyalásokon. A megbeszéléseken Omán közvetítőként működik közre.

Kapcsolódó cikkünk

Irán megfenyegette Amerikát: ha ezt meglépik, válaszcsapás jön

Brutális elnyomás után világméretű tüntetéshullám indult: most Trumptól várják a megoldást

Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A feltörekvő európai ország saját atomfegyvert akar, már tárgyalnak róla
Trump bejelentette: világraszóló tervet mutatnak be Washingtonban - Orbán Viktor is jelen lesz
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility