Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump

Hamid Ganbari, az iráni külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős tisztviselője a félhivatalos Fársz hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: a megállapodás tartóssága érdekében elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok is profitáljon belőle. Kiemelte, hogy a

tárgyalások során napirendre kerülnek a közös olaj- és gázipari érdekek, a bányászati beruházások, valamint a polgári repülőgépek beszerzése is.

Ganbari szerint a 2015-ös atomalku egyik fő hiányossága éppen az volt, hogy nem teremtett közvetlen amerikai gazdasági érdekeltséget.

A közvetett egyeztetések kedden folytatódnak Genfben.

Az amerikai küldöttséget Steve Witkoff és Jared Kushner vezeti, míg iráni részről Abbász Aragcsi külügyminiszter vesz részt a tárgyalásokon. A megbeszéléseken Omán közvetítőként működik közre.

