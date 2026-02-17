Bevetésre indult a világ legnagyobb hadihajója több ezer katonával: nagyot kockáztat ezzel Amerika

Az Egyesült Államok a múlt héten elszánta magát és egy második csapásmérő köteléket is Irán közelébe irányított. A várakozásokkal ellentétben azonban nem a USS George H. W. Bush indult el, hanem a USS Gerald R. Ford. A világ legnagyobb hadihajója fedélzetén több ezer katonával komoly erősítést jelent, ami már lehetővé tesz egy nagyszabású csapást a síita hatalom ellen, ugyanakkor komoly rizikóval is jár. A lap felhívja a figyelmet, hogy korábban egyértelmű volt Amerika számára, hogy akár két köteléket is a Közel-Keleten tart állandó jelleggel, mára ez bizonyos esetekben nullára csökken. Ez egyben bizonyítja azt, hogy hiába irányítja Washington messze a legnagyobb repülőgép-hordozó flottát a világon,

még ez is kevés lehet ahhoz, hogy mindenütt jelen legyen a számára megfelelő erővel.

Ennél érdekesebb a USS Gerald R. Ford küldése. A kötelék eddig a karibi térségben teljesített küldetést, majd ahelyett, hogy visszatérne a dokkba a szükséges javítási, szervizelési munkákra, újabb bevetésre indul. Mindez azt jelenti, hogy akár 11 hónaposra is nyúlhat a távolléte. Ez az idő rendkívül megviseli a jármű legénységét, valamint alaposan kikezdi a tartalékokat is. Az aggodalmak ezzel párhuzamosan növekednek, mivel korábban volt már arra példa, hogy a feszített tempó miatt számos hibát vétett a repülőgép-hordozó legénysége. A túlterheltség nem fenntartható hosszútávon, ezt a 2017-es év tanulságaiból vonták le. Akkor több baleset is érte a flottát, amiket a „túlhajszoltságnak” tudtak be.

Az egyelőre még kérdést jelent, hogy pontosan hova tart a USS Gerald R. Ford, két úti cél merült fel komolyabban. Az egyik a Földközi-tengeri keleti medencéje, a másik az Ománi-öböl, ahol csatlakozik a USS Abraham Lincolnhoz. Előbbi inkább az Izrael elleni esetleges válaszcsapások elleni védekezésre szolgálhat, utóbbi sokkal inkább a csapásmérés erősítését szolgálhatja. A térségben Amerika mindenképpen alaposan megerősíti a jelenlétét, mivel több romboló is érkezik, amelyek

Tomahawk rakétákkal megerősítve akár 1000 kilométeres távolságban is hatékonyan tudják megsemmisíteni a célpontot.

Nem megerősített információk szerint a USS Gerald R. Ford jelenleg a Földközi-tenger bejáratánál, a Gibraltári-szorosban tartózkodik. A felvételek hitelességét egyelőre nem bizonyították:

NEW — The U.S. aircraft carrier USS Gerald R. Ford has entered the Strait of Gibraltar and is now heading toward the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/avg9IwxzL3 https://t.co/avg9IwxzL3 — UK Report (@UK_REPT) February 17, 2026

Azzal kapcsolatban még kétségek vannak, hogy a légi csapásmérés pontosan milyen károkat okozna Iránnak. Teherán és Washington között a tárgyalások zátonyra futottak, emiatt felmerült, hogy Amerika inkább néhány magasrangú döntéshozó kiiktatásával gyakorolna nyomást riválisára. További célpontot jelenthetnek a nukleáris létesítmények. Sharpe szerint a legfontosabb most az időtényező, hogy a Ford mennyi idő alatt ér el a célállomására. Amennyiben a Szuezi-csatornán keresztül az Ománi-öbölben csatlakozik másik repülőgép-hordozóhoz, az jelentős időt emészthet fel, mivel a jemeni húszi lázadók körül fokozott óvatossággal kellene haladni. A cikk azonban kiemeli, hogy m

ár egészen biztosan készül a haditerv, amely aprólékosan kidolgozva várja a megvalósítást.

