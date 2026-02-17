Dermesztő üzenetet küldött az iráni vezető: az amerikai hadihajók a tenger fenekén végezhetik

Donald Trump amerikai elnök nem lesz képes elpusztítani az Iráni Iszlám Köztársaságot - jelentette ki kedden Ali Hamenei ajatollah, a síita állam legfőbb vallási és politikai vezetője, nem sokkal azt követően, hogy Trump a rendszerváltást nevezte a legjobbnak, ami Iránban történhet.

Az elnök azt hangoztatja, hogy az ő hadserege a világ legerősebbje,

de a legerősebb hadsereg néha kaphat olyan pofont, hogy abból többé nem áll fel

- jelentette ki Hamenei, akit az iráni állami televízió idézett, és kiemelte, hogy az Egyesült Államok már 47 éve, azaz az 1979-es iráni iszlám forradalom győzelme óta igyekszik megsemmisíteni a rendszert, de mindmáig kudarcot vallott.

"Folyamatosan azt hallgatjuk, hogy az Egyesült Államok hadihajót küldött Irán ellen; egy hadihajó bizony veszélyes fegyver, de az a fegyver, amely képes a tenger fenekére küldeni, még veszélyesebb" - szögezte le.

Az Egyesült Államokkal az iráni atomprogramról zajló tárgyalásokkal kapcsolatban az ajatollah azt mondta, "ostobaság" lenne latolgatni az egyeztetések kimenetelét. A megbeszélések újabb fordulóját - amelyen Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is részt vesz - a nap folyamán tartják Genfben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images