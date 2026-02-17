  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: kész Oroszország műveleti terve a NATO ellen, három-öt éven belül történhet valami
MTI
Várhatóan fokozódik az Oroszország jelentette fenyegetés Svédországra az elkövetkezendő években a svéd katonai hírszerzés és biztonsági szolgálat (MUST) kedden közzétett éves jelentése szerint.

A jelentést bemutató Thomas Nilsson, a szervezet vezetője leszögezte, hogy az ország biztonsági helyzete az utóbbi időben romlott, hozzátéve, hogy a fenyegetések

súlyosabbak lettek és várhatóan nőni fognak.

A beszámoló szerint

Oroszország műveleti tervet dolgozott ki Svédország és a NATO többi tagállama ellen, és növelni fogja hadi kapacitásait a skandináv országgal szomszédos területein.

A hírszerzés szerint több jel utal arra, hogy Moszkva kiterjesztette a hibrid hadviselést is, amely 2030-ig vélhetően tovább fokozódik majd, mind gyakoriságát, mind területét illetően.

Nilsson ezzel összefüggésben példaként említette fel a Svédországgal szomszédos Lengyelország, valamint a balti államok területén elkövetett szabotázsakciókat, és figyelmeztetett arra, hogy

Oroszország három-öt éven belül képes lenne átvenni az irányítást a határ menti térségek kisebb, stratégiailag fontos területein.

A svéd biztonsági és hírszerző szolgálata (SAPO) januárban szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a biztonsági helyzet romlására kell számítani a skandináv országban, Oroszországot, Kínát és Iránt nevezve meg veszélyforrásként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

