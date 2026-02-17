  • Megjelenítés
Jelentett az ukrán vezérkar: lecsaptak az orosz haditengerészet Ka-27-es tengeralattjáró-elhárító helikopterére
Globál

Jelentett az ukrán vezérkar: lecsaptak az orosz haditengerészet Ka-27-es tengeralattjáró-elhárító helikopterére

Portfolio
Az ukrán fegyveres erők az éjszaka folyamán találatot mértek egy orosz Ka–27-es haditengerészeti helikopterre a megszállt Krím területén, emellett több orosz drónirányító pontot is megsemmisítettek – közölte az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara bejelentése alapján a RBK.

Február 17-re virradóra az ukrán erők

a Krím félszigeten, Kamisli település közelében mértek csapást egy többcélú Ka–27-es haditengerészeti helikopterre.

A vezérkar tájékoztatása szerint a találat közvetlen volt. A tengeralattjáró-elhárító helikoptert arra tervezték, hogy a bázishajótól számított 200 kilométeres körzetben felderítse, kövesse és megsemmisítse a célpontokat. A típus az akár 500 méteres mélységben, legfeljebb 75 km/h sebességgel haladó tengeralattjárók ellen is bevethető.

Február 16-án az ukrán védelmi erők három orosz drónirányító állomást is kiiktattak. Egyet a megszállt Zaporizzsjai területen fekvő Huljapole térségében, egyet az oroszországi Kurszki területen található Anatoljevka közelében, egy harmadikat pedig a szintén a Zaporizzsjai területhez tartozó Zatisja mellett. Szevasztopolban a hatóságok az utóbbi idők egyik leghosszabb támadásáról számoltak be. Orosz sajtóértesülések szerint éjszaka dróncsapás érte a permi Metafrax vegyipari üzemet is, ahol szintén tűz ütött ki.

Kapcsolódó cikkünk

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Host photo agency / RIA Novosti via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Olyan harckocsi bukkant fel az Uralvagonzavodnál, amire nagyon kevesen számítottak - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility