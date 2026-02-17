Jelentett az ukrán vezérkar: lecsaptak az orosz haditengerészet Ka-27-es tengeralattjáró-elhárító helikopterére

Február 17-re virradóra az ukrán erők

a Krím félszigeten, Kamisli település közelében mértek csapást egy többcélú Ka–27-es haditengerészeti helikopterre.

A vezérkar tájékoztatása szerint a találat közvetlen volt. A tengeralattjáró-elhárító helikoptert arra tervezték, hogy a bázishajótól számított 200 kilométeres körzetben felderítse, kövesse és megsemmisítse a célpontokat. A típus az akár 500 méteres mélységben, legfeljebb 75 km/h sebességgel haladó tengeralattjárók ellen is bevethető.

Február 16-án az ukrán védelmi erők három orosz drónirányító állomást is kiiktattak. Egyet a megszállt Zaporizzsjai területen fekvő Huljapole térségében, egyet az oroszországi Kurszki területen található Anatoljevka közelében, egy harmadikat pedig a szintén a Zaporizzsjai területhez tartozó Zatisja mellett. Szevasztopolban a hatóságok az utóbbi idők egyik leghosszabb támadásáról számoltak be. Orosz sajtóértesülések szerint éjszaka dróncsapás érte a permi Metafrax vegyipari üzemet is, ahol szintén tűz ütött ki.

