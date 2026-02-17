Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Ukrajna lecsapott: lángokban az oroszok egyik legfontosabb létesítménye
Ma hajnalban összesen 151 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok, viszont a jelek szerint számos támadást nem tudtak elhárítani – közölte a Kyiv Independent.
Figyelmeztetés érkezett: a NATO arra készül, hogy újabb térségben szorongassa meg katonákkal Moszkvát
Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy tengeri blokád bevezetését tervezi, amellyel korlátozná Moszkva hozzáférését a nemzetközi vizekhez. Nyikolaj Korcsunov norvégiai orosz nagykövet szerint a lépés sérti a nemzetközi jogot, és válaszlépésekre kényszeríti Oroszországot - közölte a Military Watch Magazine.
Az orosz delegáció megérkezett Genfbe
Orosz médiaértesülések szerint a nyugat-svájci városba megérkezett az orosz delegáció is, miután a repülőgép minden szükséges országtól megszerezte a szükséges engedélyeket az átrepüléshez. Moszkvát ezúttal Vlagyimir Megyinszkij elnöki segédtiszt fogj képviselni vezető tárgyaló szerepben.
(TASzSz)
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Pozsony tárgylásokat folytat az Egyesült Államokkal F-16-os vadászgépek beszerzéséről – írja a Defense News.
Orosz drónjelentés
Moszkva nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentését, amelyben összesen 151 ukrán drón lelövéséről írnak. Ez a szám kiemelkedik a korábbiakhoz képest. Azt egyelőre nem tudni, hogy a nagyszabású támadás során milyen károkat szenvedett az orosz infrastruktúra.
Trump kiadta az utasítást: ezt várja el Ukrajnától
Megkezdődik a genfi tárgyalások újabb fordulója: az ukrán küldöttség már megérkezett Svájcba, Washington pedig egyértelművé tette, hogy elvárja Kijev aktív részvételét a háromoldalú egyeztetéseken - írta a RBK.
Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
