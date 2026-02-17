  • Megjelenítés
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Új felvételek tanúsága szerint Oroszország megkezdte a T-72A harckocsik korszerűsítését, ami arra enged következtetni, hogy az újabb, T-72B változatok készletei kimerülőben vannak. Az Uralvagonzavod harckocsigyárból származó videót Andrij Taraszenko páncélosjármű-szakértő tette közzé Telegram-csatornáján - közölte a Militarnyi. Észtország külügyminisztere szerint a NATO mélységi csapásokat mérne Oroszországra, ha az megpróbálná megtámadni a balti államokat. Margus Tsahkna a müncheni biztonságpolitikai konferencián elutasította azokat a forgatókönyveket, amelyek szerint Moszkva gyors területfoglalásra lenne képes a régióban - számolt be a The Telegraph. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Ma hajnalban összesen 151 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok, viszont a jelek szerint számos támadást nem tudtak elhárítani – közölte a Kyiv Independent.

Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy tengeri blokád bevezetését tervezi, amellyel korlátozná Moszkva hozzáférését a nemzetközi vizekhez. Nyikolaj Korcsunov norvégiai orosz nagykövet szerint a lépés sérti a nemzetközi jogot, és válaszlépésekre kényszeríti Oroszországot - közölte a Military Watch Magazine.

Az orosz delegáció megérkezett Genfbe

Orosz médiaértesülések szerint a nyugat-svájci városba megérkezett az orosz delegáció is, miután a repülőgép minden szükséges országtól megszerezte a szükséges engedélyeket az átrepüléshez. Moszkvát ezúttal Vlagyimir Megyinszkij elnöki segédtiszt fogj képviselni vezető tárgyaló szerepben.

(TASzSz)

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Pozsony tárgylásokat folytat az Egyesült Államokkal F-16-os vadászgépek beszerzéséről – írja a Defense News.

Orosz drónjelentés

Moszkva nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentését, amelyben összesen 151 ukrán drón lelövéséről írnak. Ez a szám kiemelkedik a korábbiakhoz képest. Azt egyelőre nem tudni, hogy a nagyszabású támadás során milyen károkat szenvedett az orosz infrastruktúra.

(Izvesztyija)

Megkezdődik a genfi tárgyalások újabb fordulója: az ukrán küldöttség már megérkezett Svájcba, Washington pedig egyértelművé tette, hogy elvárja Kijev aktív részvételét a háromoldalú egyeztetéseken - írta a RBK.

Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

