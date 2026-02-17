  • Megjelenítés
Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Portfolio
Friss műholdfelvételek jelentek meg az oroszországi Kapusztyin Jar rakétakísérleti telepről, azután, hogy január végén az ukrán vezérkar sikeres csapásokról számolt be a térségben. A jelentés szerint különböző rajtaütések eltérő mértékű károkat okoztak a létesítményekben, egy hangár pedig súlyosan megrongálódott. Észtország külügyminisztere szerint a NATO mélységi csapásokat mérne Oroszországra, ha az megpróbálná megtámadni a balti államokat. Margus Tsahkna a müncheni biztonságpolitikai konferencián elutasította azokat a forgatókönyveket, amelyek szerint Moszkva gyors területfoglalásra lenne képes a régióban - számolt be a The Telegraph. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Orosz drónjelentés

Moszkva nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentését, amelyben összesen 151 ukrán drón lelövéséről írnak. Ez a szám kiemelkedik a korábbiakhoz képest. Azt egyelőre nem tudni, hogy a nagyszabású támadás során milyen károkat szenvedett az orosz infrastruktúra.

(Izvesztyija)

Trump kiadta az utasítást: ezt várja el Ukrajnától

Megkezdődik a genfi tárgyalások újabb fordulója: az ukrán küldöttség már megérkezett Svájcba, Washington pedig egyértelművé tette, hogy elvárja Kijev aktív részvételét a háromoldalú egyeztetéseken - írta a RBK.

Trump kiadta az utasítást: ezt várja el Ukrajnától
Súlyos csapást szenvedett Moszkva szupertitkos bázisa, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

