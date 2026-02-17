Titkos nemzetközi alakulat védi Ukrajnát: nyugati veteránok bukkantak fel Kijevben

Az Intelligence Online szerint Kijev az elmúlt hetekben csendben állította fel ezt a nemzetközi századot azonnali bevetésre. Az alakulat ukrán és nyugati pilótákból áll, feladatuk a Kalibr és a X–101 típusú cirkálórakéták, valamint a Sahed-sorozatba tartozó, sugárhajtású Gerany–5 drónok elfogása. A század szinte
naponta teljesít stratégiai védelmi bevetéseket.
A Sniper célmegjelölő konténert először tavaly decemberben észlelték ukrán F-16-osokon. A rendszer kifejezetten hatékony a cirkálórakéták felderítésében és befogásában. Ukrán védelmi tisztviselők szerint azonban a helyi személyzet csak részlegesen ismeri a rendszert, mivel hiányzik az az évekig tartó kiképzés, amellyel a nyugati pilóták rendelkeznek. Éppen ez teszi a külföldi veteránok hozzájárulását kulcsfontosságúvá.
Az eredmények már látszanak:
egy decemberi orosz rakétatámadás során az ukrán erők a 35 cirkálórakétából 34-et lelőttek, főként F-16-osokkal.
Idén januárban egyetlen pilóta hat cirkálórakétát semmisített meg az ukrán légierő parancsnokságának közlése szerint. Ukrajna első F-16-osai tavaly augusztusban álltak hadrendbe, és bár azóta négy gépet elvesztettek, a többivel jelentős légvédelmi sikereket értek el.
A külföldi pilóták között vannak olyan amerikaiak, akik Afganisztánban számos bevetésen vettek részt, egyikük pedig közvetlenül a közel-keleti szolgálata után csatlakozott az ukrajnai misszióhoz. A holland oldalról a jelöltek európai csúcskategóriás harcászati repülőiskolákból érkeztek, ahol elfogási és korszerű légihadviselési képzésben részesültek. A külföldi pilóták ideiglenes szerződéssel, hathónapos rotációban szolgálnak, és nem viselnek rendfokozatot az Ukrán Fegyveres Erőkben. A szerződések a műveleti igényektől függően meghosszabbíthatók.
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
Jelentett az ukrán vezérkar: lecsaptak az orosz haditengerészet Ka-27-es tengeralattjáró-elhárító helikopterére
Rég nem volt ekkora támadás.
Kész, vége, ennyi: megszűnik a Facebook Messenger.com
Már az időpont is megvan, amikortól lelövik az alkalmazást.
Miért esik a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért
Ma is ütik a részvényt.
Hivatalos: megindul az eljárás a Shein ellen
Három területet vizsgálnak.
Beindultak a felvásárlások, de mégis hova áramlik a pénz?
A DLA Piper szakértőivel beszélgettünk.
Emelkedik a Balaton, ám van egy komoly baj, a kutatók széttárják a kezüket
Az igazi fejfájást nem az alacsony vízszint okozza a magyar tengeren.
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.