  • Megjelenítés
Titkos nemzetközi alakulat védi Ukrajnát: nyugati veteránok bukkantak fel Kijevben
Globál

Titkos nemzetközi alakulat védi Ukrajnát: nyugati veteránok bukkantak fel Kijevben

Portfolio
Ukrajna tapasztalt amerikai és holland F-16-os pilótákat vont be a Kijev feletti légtér védelmébe. A nyugati veteránok elsősorban a fejlett szenzorrendszerek – köztük a Lockheed Martin Sniper célmegjelölő konténer – kezelésében nyújtanak pótolhatatlan segítséget, aminek köszönhetően jelentősen javult az elfogott cirkálórakéták aránya - írta az EuroMaidan Press.

Az Intelligence Online szerint Kijev az elmúlt hetekben csendben állította fel ezt a nemzetközi századot azonnali bevetésre. Az alakulat ukrán és nyugati pilótákból áll, feladatuk a Kalibr és a X–101 típusú cirkálórakéták, valamint a Sahed-sorozatba tartozó, sugárhajtású Gerany–5 drónok elfogása. A század szinte

naponta teljesít stratégiai védelmi bevetéseket.

A Sniper célmegjelölő konténert először tavaly decemberben észlelték ukrán F-16-osokon. A rendszer kifejezetten hatékony a cirkálórakéták felderítésében és befogásában. Ukrán védelmi tisztviselők szerint azonban a helyi személyzet csak részlegesen ismeri a rendszert, mivel hiányzik az az évekig tartó kiképzés, amellyel a nyugati pilóták rendelkeznek. Éppen ez teszi a külföldi veteránok hozzájárulását kulcsfontosságúvá.

Az eredmények már látszanak:

Még több Globál

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Dermesztő üzenetet küldött az iráni vezető: az amerikai hadihajók a tenger fenekén végezhetik

Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át

egy decemberi orosz rakétatámadás során az ukrán erők a 35 cirkálórakétából 34-et lelőttek, főként F-16-osokkal.

Idén januárban egyetlen pilóta hat cirkálórakétát semmisített meg az ukrán légierő parancsnokságának közlése szerint. Ukrajna első F-16-osai tavaly augusztusban álltak hadrendbe, és bár azóta négy gépet elvesztettek, a többivel jelentős légvédelmi sikereket értek el.

A külföldi pilóták között vannak olyan amerikaiak, akik Afganisztánban számos bevetésen vettek részt, egyikük pedig közvetlenül a közel-keleti szolgálata után csatlakozott az ukrajnai misszióhoz. A holland oldalról a jelöltek európai csúcskategóriás harcászati repülőiskolákból érkeztek, ahol elfogási és korszerű légihadviselési képzésben részesültek. A külföldi pilóták ideiglenes szerződéssel, hathónapos rotációban szolgálnak, és nem viselnek rendfokozatot az Ukrán Fegyveres Erőkben. A szerződések a műveleti igényektől függően meghosszabbíthatók.

Kapcsolódó cikkünk

Nem lát Magyarországon ellátásbiztonsági kockázatot Brüsszel a Barátság leállása után – jelzést küldtek a kormánynak

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Olyan harckocsi bukkant fel az Uralvagonzavodnál, amire nagyon kevesen számítottak - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility