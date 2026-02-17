Titkos nemzetközi alakulat védi Ukrajnát: nyugati veteránok bukkantak fel Kijevben

Az Intelligence Online szerint Kijev az elmúlt hetekben csendben állította fel ezt a nemzetközi századot azonnali bevetésre. Az alakulat ukrán és nyugati pilótákból áll, feladatuk a Kalibr és a X–101 típusú cirkálórakéták, valamint a Sahed-sorozatba tartozó, sugárhajtású Gerany–5 drónok elfogása. A század szinte

naponta teljesít stratégiai védelmi bevetéseket.

A Sniper célmegjelölő konténert először tavaly decemberben észlelték ukrán F-16-osokon. A rendszer kifejezetten hatékony a cirkálórakéták felderítésében és befogásában. Ukrán védelmi tisztviselők szerint azonban a helyi személyzet csak részlegesen ismeri a rendszert, mivel hiányzik az az évekig tartó kiképzés, amellyel a nyugati pilóták rendelkeznek. Éppen ez teszi a külföldi veteránok hozzájárulását kulcsfontosságúvá.

Az eredmények már látszanak:

egy decemberi orosz rakétatámadás során az ukrán erők a 35 cirkálórakétából 34-et lelőttek, főként F-16-osokkal.

Idén januárban egyetlen pilóta hat cirkálórakétát semmisített meg az ukrán légierő parancsnokságának közlése szerint. Ukrajna első F-16-osai tavaly augusztusban álltak hadrendbe, és bár azóta négy gépet elvesztettek, a többivel jelentős légvédelmi sikereket értek el.

A külföldi pilóták között vannak olyan amerikaiak, akik Afganisztánban számos bevetésen vettek részt, egyikük pedig közvetlenül a közel-keleti szolgálata után csatlakozott az ukrajnai misszióhoz. A holland oldalról a jelöltek európai csúcskategóriás harcászati repülőiskolákból érkeztek, ahol elfogási és korszerű légihadviselési képzésben részesültek. A külföldi pilóták ideiglenes szerződéssel, hathónapos rotációban szolgálnak, és nem viselnek rendfokozatot az Ukrán Fegyveres Erőkben. A szerződések a műveleti igényektől függően meghosszabbíthatók.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images