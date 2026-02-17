Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja

Magyarország északi szomszédja eddig 14 darab negyedik generációs amerikai gyártmányú vadászgép rendelését jelentette be, de a szlovákok további négyet szeretnének beszerezni. A bevásárlás azt jelenthetné Pozsonynak, hogy a korábbiaknál nagyobb függetlenséget érne el a légtérrendészeti missziók terén.

Érdeklődés mutatkozik a vadászgépek számának 18-ra való növelésében, és most azt a témát vitatjuk meg, hogyan juttassunk további négy gépet a fegyveres erőinkhez, mert… nem jó jel a szuverenitás szempontjából, hogy a légterünket Csehország, Magyarország és Lengyelország repülőgépei védik

– jelentette a szlovák külügyminisztérium.

Fico arról is beszélt, miért állt elő ez a helyzet: szerinte egyértelműen az okozta a gondolt, hogy az előző szlovák vezetés Ukrajnának adta a MiG-29-es vadászgépeit. Összesen 13 szovjet fejlesztésű kis hatótávolságú vadászbombázó került így Kijevhez. 2023-ban az országban választásokat tartottak, amikor az addigi ukránbarát kormányt egy sokkal kritikusabb vezetés váltotta. A vadászgépek átadása komoly belpolitikai vitát gerjesztett, mivel sokan úgy vélték, hogy ezzel kritikus mértékben meggyengítették az ország védelmi képességeit. Az ügyben nyomozást is indítottak, ezt azonban

a pozsonyi ügyészség lezárta bűncselekmény hiányában.

