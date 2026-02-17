Valósággal elárasztaná Ukrajnát fegyverekkel a nyugati hadiipari óriás, egyetlen dolog hiányzik ehhez

Papperger nyilatkozata rávilágít a Nyugat ipari kapacitása és politikai-pénzügyi elkötelezettsége között húzódó stratégiai szakadékra. Ez a diszkrepancia a frontvonalon közvetlen idő- és erőforrás veszteségben nyilvánul meg.

Igen, számos területen tudunk segítséget nyújtani, jelenleg azonban több ponton is hiányzik az ukrajnai műveletek finanszírozása

– fogalmazott a vezérigazgató.

A cégvezető szerint a hadiipari vállalatok már megelőzték a tényleges megrendeléseket, mivel saját forrásból bővítették gyártósoraikat és raktárkészleteiket. A partnerországok kormányainak költségvetési döntései hiányában azonban a szerződéses volumen nem növelhető, ami a lőszerszállítások késedelmét okozza ebben az Ukrajna számára kritikus időszakban.

A vállalat szerint a Rheinmetall felkészültsége ugyanakkor bizonyíték arra is, hogy a nyugati ipar hosszú évekig tartó előkészületek nélkül is képes lenne gyorsan fokozni az Ukrajnának nyújtott támogatást. Ehhez azonban

elengedhetetlennek látják a politikai akarat meglétét és a megfelelő pénzügyi háttér biztosítását.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images