Áttörést ért el az orosz légierő: még veszélyesebb lett a legjobb orosz vadászgép - Komolyan retteghet a NATO?

A szakértő szerint az orosz légierő a korábban használt, mintegy 100 kilométeres hatótávolságú R–77–1 rakéták helyett
egyre gyakrabban szereli fel Szu–35Sz és Szu–30SZM2 gépeit az R–37M típusú rakétával, amelynek hatótávolsága nagyjából 320 kilométer.
Ez a fegyver korábban szűk körben, főként a MiG–31-es elfogóvadászokon volt rendszeresítve, mára azonban más gépeken is bevett felszereléssé vált.
Az R–37M harci hatékonyságát az ukrajnai háború is igazolta. A RUSI egy 2024 novemberi jelentése szerint a rakétával több ukrán repülőgépet semmisítettek meg nagy távolságból, köztük egy gépet több mint 175 kilométerről. Ez a lőtávolság jelentősen meghaladja a legtöbb NATO-rakéta hatékony lőtávját. A jelentés ugyanakkor megjegyezte, hogy a sikerek részben Ukrajna korszerűtlen védelmi rendszereinek tudhatók be, a NATO légierői jóval fejlettebb előrejelző eszközökkel rendelkeznek.
Bronk úgy látja, hogy a Szu–35-ös pilóták általában jobban képzettek, mint a MiG–31-esek személyzete, és hatékonyabban működnek együtt a földi telepítésű légvédelmi rendszerekkel.
A Szu–35-ös flotta a háborús veszteségek ellenére bővült. Bronk becslése szerint 2020 végén Oroszország nagyjából 90 ilyen géppel rendelkezett. Bár a harcokban és balesetekben 8-10 darabot elveszítettek, időközben 55-60 új gépet kaptak, így
az állomány jelenleg 135-140 darabra tehető.
Az elemző összességében úgy értékelte, hogy az orosz légierő az ukrajnai harcokban szerzett tapasztalatoknak köszönhetően ma jelentősen nagyobb potenciális fenyegetést jelent a nyugati légierők számára, mint 2022-ben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle
Biztonsági, gazdasági és demográfiai problémákat is kezelnének.
Orbán Viktor: hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészletekhez
A kormányülésen is téma lesz.
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Nem éppen kürtülte világgá az orosz delegáció feje, pontosan mi történt.
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Van egy terület, ahol szinte tökéletes már az orosz-ukrán egyetértés.
Amerika nem tétovázik tovább: közepes hatótávolságú rakétarendszerek érkeznek a rivális nagyhatalom közelébe
Ez nem fog tetszeni Pekingnek.
Fájdalmas adatok érkeztek: három millió magyarnak csupán álom a tisztes megélhetés
Ezzel uniós összevetésben sem állunk jól.
Kiderült a szomorú igazság a plug-in hibridekről: sokkoló számokra bukkant egy kutatás
Brutális eltéréseket mutat a mindennapi használat a gyári értékekhez képest.
Átrendeződés zajlik a világkereskedelemben: a "tigrisek" leckéztetik meg Kínát
Mégsem múlik el nyomtalanul a vámháború.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.