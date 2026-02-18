Áttörést ért el az orosz légierő: még veszélyesebb lett a legjobb orosz vadászgép - Komolyan retteghet a NATO?

A szakértő szerint az orosz légierő a korábban használt, mintegy 100 kilométeres hatótávolságú R–77–1 rakéták helyett

egyre gyakrabban szereli fel Szu–35Sz és Szu–30SZM2 gépeit az R–37M típusú rakétával, amelynek hatótávolsága nagyjából 320 kilométer.

Ez a fegyver korábban szűk körben, főként a MiG–31-es elfogóvadászokon volt rendszeresítve, mára azonban más gépeken is bevett felszereléssé vált.

Az R–37M harci hatékonyságát az ukrajnai háború is igazolta. A RUSI egy 2024 novemberi jelentése szerint a rakétával több ukrán repülőgépet semmisítettek meg nagy távolságból, köztük egy gépet több mint 175 kilométerről. Ez a lőtávolság jelentősen meghaladja a legtöbb NATO-rakéta hatékony lőtávját. A jelentés ugyanakkor megjegyezte, hogy a sikerek részben Ukrajna korszerűtlen védelmi rendszereinek tudhatók be, a NATO légierői jóval fejlettebb előrejelző eszközökkel rendelkeznek.

Bronk úgy látja, hogy a Szu–35-ös pilóták általában jobban képzettek, mint a MiG–31-esek személyzete, és hatékonyabban működnek együtt a földi telepítésű légvédelmi rendszerekkel.

A Szu–35-ös flotta a háborús veszteségek ellenére bővült. Bronk becslése szerint 2020 végén Oroszország nagyjából 90 ilyen géppel rendelkezett. Bár a harcokban és balesetekben 8-10 darabot elveszítettek, időközben 55-60 új gépet kaptak, így

az állomány jelenleg 135-140 darabra tehető.

Az elemző összességében úgy értékelte, hogy az orosz légierő az ukrajnai harcokban szerzett tapasztalatoknak köszönhetően ma jelentősen nagyobb potenciális fenyegetést jelent a nyugati légierők számára, mint 2022-ben.

