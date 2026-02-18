Bejelentette a rezsim parancsnoka: teljesen lezárhatják a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát – Ezt az egész világ megérezheti

Egyre súlyosabb szintet ér el a feszültség a Közel-Keleten, visszatérően felmerül a Hormuzi-szoros lezárásának rémképe. Ezt a lehetőséget erősítette meg Tangsiri is, aki február 17-én a stratégiai fontosságú tengerszorosban zajló hadgyakorlatot felügyelt. Ugyanakkor kijelentette, hogy az esetleges teljes blokáddal kapcsolatos döntés Irán legfelsőbb vezetőinek a kezében van. Hozzátette, katonaként készen áll a feladat teljesítésére és az átjáró teljes lezárására. A világ kedden már ízelítőt kapott a blokádból: a hadgyakorlat idejére néhány órán át szüneteltették a forgalmat a tengerszorosban.

Hivatalosan a művelet célja a „a biztonság és a biztonságos tengeri tranzit garantálása” volt.

Az akcióban az IRGC haditengerészetének harci és gyorsreagálású egységei vettek részt. A gyakorlat során védekező és támadó rendszereket is bevetettek, az iráni állami média szerint „a legnagyobb pontossággal” semmisítették meg a célpontokat. Hajókról és a szárazföldről is rakétákat lőttek ki, melyeket a vízen található célpontokra zúdítottak. A drónegységek is aktívak voltak, jelzavarási környezetben gyakorolták a felderítési feladatokat.

A Hormuzi-szoroson halad keresztül a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a Perzsa-öböl partján fekvő országokból kitermelt kőolaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) jelentős része ezen keresztül éri el a vevőket. Jelentőségét mutatja, hogy 2025-ben napi mintegy 13 millió hordó nyersolaj haladt át rajta, ami

a globális tengeri nyersolajszállítás nagyjából 31 százalékát teszi ki.

Az átjáró lezárása súlyos ellátási problémákat okozna, és várhatóan az energiahordozók világkereskedelmi árának jelentős ugrását eredményezné.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images