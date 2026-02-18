  • Megjelenítés
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában

Számottevő előrelépést sikerült elérni a genfi béketárgyalások első napján az orosz-ukrán háború lezárása felé – jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump főtárgyalója az RBK cikke szerint.

Witkoff bejelentette, hogy Trump elnök béketeremtési módszereinek köszönhetően

„számottevő előrelépést” sikerült elérni a tárgyalások során a háború lezárása felé

– a munka azonban még nem zárult teljes sikerrel, az egyeztetések folytatódnak.

Azt nem konkretizálta, pontosan milyen kérdések tisztázásában sikerült haladni – Ukrajna és Oroszország elsősorban az elfoglalt és / vagy „annektált” ukrajnai területek sorsáról nem tud megállapodni 2022 eleje óta.

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok harmadszorra tárgyalt a háború lezárásáról a Trump elnök által kezdeményezett háromoldalú formátum szerint. A mostani, kétnapos csúcs Genfben zajlik, Svájcban, az egyeztetések ma, szerdán is folytatódnak.

