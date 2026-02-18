  • Megjelenítés
Elképesztő kémsztori, ami nem kitaláció: Oroszországnak akart kémkedni, katonáktól lopott, de lebukott
Globál

Elképesztő kémsztori, ami nem kitaláció: Oroszországnak akart kémkedni, katonáktól lopott, de lebukott

MTI
Oroszország javára tett kémkedési kísérlettel és NATO-katonák tulajdonában lévő számítástechnikai eszközök ellopásával vádolt meg a portugál ügyészség egy 23 éves helyi férfit.

Az ügyészség központi nyomozó és büntetőeljárási osztálya szerdai közleményében tájékoztatott a vádemelésről, a férfi nevét nem hozták nyilvánosságra.

A vádirat szerint a férfi tudomást szerzett arról, hogy február 3. és 7. között tartanak egy nagyszabású, "a NATO és szövetségesei számára jelentős taktikai fontossággal bíró" konferenciát Lisszabonban, amelynek témája a pilóta nélküli rendszerek robotikai tesztelése. A rendezvényen mintegy 300-an vettek részt, főként katonák.

A férfi megszállt abban a lisszaboni szállodában, ahol a katonák is laktak, és

eltulajdonított egy számítógépet és egy iPadet, amelyek a NATO és a svéd haditengerészet tulajdonában voltak.

Ezután, abban a meggyőződésben, hogy titkos és minősített anyag van a birtokában, megpróbált hozzáférni azok tartalmához és lemásolni, valamint megpróbálta az említett tartalmat orosz ügynököknek eladni.

Felkereste ezért az orosz nagykövetséget Lisszabonban, de nem járt sikerrel.

Az információ értékesítéséhez mások okmányait használta, majd a nyomozás során egy kémkedéssel foglalkozó bűnszervezet létezéséről tett feljelentést, amelynek saját bevallása szerint ő is tagja volt, és további tizenegy személyt vádolt meg, köztük a bűnügyi rendőrség egyik felügyelőjét. A hatóságok azonban kiderítették, hogy mindezzel a célja az volt, hogy elterelje magáról a gyanút.

A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

