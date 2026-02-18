Elszámolta magát Donald Trump? Korántsem garantált, hogy bejön a mesterterve

Mint emlékezetes, elsőként a republikánus többségű Texas lépett, ahol a kormányzó tavaly augusztusban bólintott rá az új térképre.
A texasi körzethatárok módosítása akár öt új mandátumot is elvehet a demokratáktól, illetve ugyanennyit hozhat a republikánusok konyhájára, ha bejön a számításuk.
A demokraták ellenezték az intézkedést, azt állítva, hogy az jogsértő módon gyengíti a fekete és spanyolajkú szavazók képviseletét, ám a legfelsőbb bíróság decemberben helybenhagyta a térképet. Kalifornia demokrata párti törvényhozása és kormányzója, Gavin Newsom megtorlást hirdetett Texasra válaszul, majd egy állami népszavazás kiírása után további öt darab demokrata mandátummal gazdagították saját pártjukat a republikánusok kárára. (Erre a legfelsőbb bíróság februárban mondta ki az áment.)
Missouriban a republikánus kormányzó olyan körzetbeosztást írt alá, amely kettévágja a demokrata fellegvárnak számító Kansas Cityt, plusz egy mandátummal megajándékozva a republikánusokat (amit persze a demokratáktól vennének el). Észak-Karolinában a republikánus törvényhozás egy demokrata képviselő újraválasztását lehetetlenítené el. Ohióban a republikánusok egy vagy két hellyel gazdagodhatnak a demokraták kárára. Utah-ban viszont egy bíróság érvénytelenítette a republikánusok által meghúzott határokat, és olyan térképet hagyott jóvá, amely a demokratákat juttatja egy plusz mandátumhoz Salt Lake City környékén, bár az ügyben még fellebbeznek.
Több államban még nincs lefutva a választási térképek manipulációja.
Floridában Ron DeSantis kormányzó április végére különleges törvényhozási ülésszakot javasolt, hogy akár kettő vagy négy új republikánus körzetet alakítsanak ki. Virginiában ugyanakkor a demokrata törvényhozás fogadott el alkotmánymódosítást, amely lehetővé tenné a körzetek újrarajzolását. A kérdésben április 21-én népszavazás lesz, sikeresség esetén az intézkedés kettő-négy további demokrata mandátumot eredményezhet a képviselőházban (ami épp ellensúlyozná a republikánusok floridai nyereségét).
New Yorkban egy bíró kimondta, hogy egy republikánus körzet jelenlegi határai hátrányosan érintik a fekete és spanyolajkú szavazókat, ezért a bíróság egy független bizottságot bízott meg az új térkép elkészítésével, ami plusz egy széket jelenthet a demokrata oldalnak. Marylandben az állami képviselőház olyan tervezetet fogadott el, amely novemberben a választókra bízná az új körzethatárok jóváhagyását, azzal párhuzamosan, hogy ikszelnek az azok képviseletére hivatott jelöltekre. Itt a demokraták egy új mandátummal gazdagodhatnának, de a marylandi szenátus egyelőre vonakodik.
Ha tehát összesítjük a demokraták és republikánusok lépéseit, és mérleget vonunk, a már végrehajtott körzethatár-módosítások alapján a republikánusok jönnek ki kettő vagy három hellyel jobban. De nem jelenthetjük ki magabiztosan, hogy bejött Donald Trump számítása: ha hozzáadjuk a még nem kőbe vésett, folyamatban lévő intézkedéseket,
a végső mérleg széles skálán mozoghat. változhat három fős republikánus fölényre, de akár két mandátumos demokrata előnyre is, a sikeres változtatásoktól függően.
A kérdés persze, hogy a novemberi kongresszusi választáson egyáltalán lesz-e jelentősége a pártok manőverezésének. Ha szűk különbség alakul ki a képviselőházi mandátumszámban, meglehet, hogy az úgynevezett gerrymandering lesz a sorsdöntő, ugyanakkor a felmérések alapján egy demokrata "kék hullám" sem kizárható, ami valószínűleg felülírna bármilyen ügyeskedést a republikánusok részéről.
