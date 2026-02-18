  • Megjelenítés
Elszámolta magát Donald Trump? Korántsem garantált, hogy bejön a mesterterve
Globál

Elszámolta magát Donald Trump? Korántsem garantált, hogy bejön a mesterterve

Portfolio
Egyesült Államok-szerte márciusban tartják a pártok az első előválasztásokat a novemberi félidős kongresszusi voksolás előtt. Idén a kampányidőszak kezdete azzal is jár, hogy számos államban teljes gőzzel rajzolják újra a szövetségi képviselőház választókerületi határait. Az alsóházban szűk többséggel rendelkező republikánusok és a demokraták egyaránt igyekeznek a saját javukra billenteni a mérleget, a New York Times pedig összegyűjtötte, hogy végső soron melyik párt profitálhat a Donald Trump által tavaly nyáron kirobbantott "fegyverkezési versenyből". 

Mint emlékezetes, elsőként a republikánus többségű Texas lépett, ahol a kormányzó tavaly augusztusban bólintott rá az új térképre.

A texasi körzethatárok módosítása akár öt új mandátumot is elvehet a demokratáktól, illetve ugyanennyit hozhat a republikánusok konyhájára, ha bejön a számításuk.

A demokraták ellenezték az intézkedést, azt állítva, hogy az jogsértő módon gyengíti a fekete és spanyolajkú szavazók képviseletét, ám a legfelsőbb bíróság decemberben helybenhagyta a térképet. Kalifornia demokrata párti törvényhozása és kormányzója, Gavin Newsom megtorlást hirdetett Texasra válaszul, majd egy állami népszavazás kiírása után további öt darab demokrata mandátummal gazdagították saját pártjukat a republikánusok kárára. (Erre a legfelsőbb bíróság februárban mondta ki az áment.)

Missouriban a republikánus kormányzó olyan körzetbeosztást írt alá, amely kettévágja a demokrata fellegvárnak számító Kansas Cityt, plusz egy mandátummal megajándékozva a republikánusokat (amit persze a demokratáktól vennének el). Észak-Karolinában a republikánus törvényhozás egy demokrata képviselő újraválasztását lehetetlenítené el. Ohióban a republikánusok egy vagy két hellyel gazdagodhatnak a demokraták kárára. Utah-ban viszont egy bíróság érvénytelenítette a republikánusok által meghúzott határokat, és olyan térképet hagyott jóvá, amely a demokratákat juttatja egy plusz mandátumhoz Salt Lake City környékén, bár az ügyben még fellebbeznek.

Még több Globál

Úgy, ahogy van, befellegzett az Európai Uniónak – Szakértők vázolták fel a jövőt, ami Magyarországot is érinti

Azt mondják a Fehér Házban, hogy eldőlt: Donald Trump megtámadja Iránt - Hamarosan kezdődik a háború

Sorra dőlnek a dominók: újabb ország állította le a dízelexportot Ukrajna felé

Több államban még nincs lefutva a választási térképek manipulációja.

Floridában Ron DeSantis kormányzó április végére különleges törvényhozási ülésszakot javasolt, hogy akár kettő vagy négy új republikánus körzetet alakítsanak ki. Virginiában ugyanakkor a demokrata törvényhozás fogadott el alkotmánymódosítást, amely lehetővé tenné a körzetek újrarajzolását. A kérdésben április 21-én népszavazás lesz, sikeresség esetén az intézkedés kettő-négy további demokrata mandátumot eredményezhet a képviselőházban (ami épp ellensúlyozná a republikánusok floridai nyereségét).

New Yorkban egy bíró kimondta, hogy egy republikánus körzet jelenlegi határai hátrányosan érintik a fekete és spanyolajkú szavazókat, ezért a bíróság egy független bizottságot bízott meg az új térkép elkészítésével, ami plusz egy széket jelenthet a demokrata oldalnak. Marylandben az állami képviselőház olyan tervezetet fogadott el, amely novemberben a választókra bízná az új körzethatárok jóváhagyását, azzal párhuzamosan, hogy ikszelnek az azok képviseletére hivatott jelöltekre. Itt a demokraták egy új mandátummal gazdagodhatnának, de a marylandi szenátus egyelőre vonakodik.

Ha tehát összesítjük a demokraták és republikánusok lépéseit, és mérleget vonunk, a már végrehajtott körzethatár-módosítások alapján a republikánusok jönnek ki kettő vagy három hellyel jobban. De nem jelenthetjük ki magabiztosan, hogy bejött Donald Trump számítása: ha hozzáadjuk a még nem kőbe vésett, folyamatban lévő intézkedéseket,

a végső mérleg széles skálán mozoghat. változhat három fős republikánus fölényre, de akár két mandátumos demokrata előnyre is, a sikeres változtatásoktól függően.

A kérdés persze, hogy a novemberi kongresszusi választáson egyáltalán lesz-e jelentősége a pártok manőverezésének. Ha szűk különbség alakul ki a képviselőházi mandátumszámban, meglehet, hogy az úgynevezett gerrymandering lesz a sorsdöntő, ugyanakkor a felmérések alapján egy demokrata "kék hullám" sem kizárható, ami valószínűleg felülírna bármilyen ügyeskedést a republikánusok részéről.

Kapcsolódó cikkünk

Azt mondják a Fehér Házban, hogy eldőlt: Donald Trump megtámadja Iránt - Hamarosan kezdődik a háború

Európa megelégelte Trump ámokfutását, jöhet a "kereskedelmi NATO"

Nem csatlakozik a Vatikán Trump Béketanácsához

Meglepő adatok érkeztek: fittyet hány a japán gazdaság az amerikai vámokra

Özönlenek az amerikai fegyverek a Közel-Keletre, minden készen áll az elsöprő katonai csapáshoz

Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán

A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Bejelentették: hatalmas előrelépés történt – Karnyújtásnyira lehet a béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility