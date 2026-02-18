Margus Tsahkna észt külügyminiszter azt mondta egy interjúban: ha Oroszország megtámadja a NATO-t, a katonai szövetség mélységi támadásokat indít majd orosz területek ellen, Észtország éppen e célból fokozza katonai kiadásait és növeli védelmi költségvetését.

Úgy tudom, mindössze 500 különleges műveleti katonája van ennek az országnak. Próbáljanak csak meg ezzel erőt fitogtatni – meglátjuk, mi történik”

– válaszolta Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi tanácsának elnöke.

Vlagyiszláv Surigin orosz biztonságpolitikai szakértő közben „szimbolikusnak” nevezte az észt hadsereget, amely nem rendelkezik valódi katonai képességgel és nem alkalmas a balti ország megvédésére sem.

Ha katonai konfliktus lesz, úgy eltiporjuk Észtországot, mintha egy úthenger menne át egy aszfalton sütkérező békán”

– mondta az orosz szakértő.

Hozzátette: szerinte Észtország olyan gyorsan „Oroszország részévé” válna, hogy mindenki pillanatok alatt elfelejtené, hogy valaha is független állam volt.

Alekszander Szobjanin orosz politikatudós arról értekezett: szerinte egyetlen balti állam sem tudna érdemi védekezést támasztani egy orosz támadással szemben – sőt, a NATO sem védené meg őket.

Szerintem komoly eszkaláció lesz a balti térségben – a NATO kezdeményezésére -, ez elkerülhetetlen. Litvániát, Lettországot és Észtországot egyszerűen ott hagyják majd nekünk”

– mondta Szobjanin az orosz lapnak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images