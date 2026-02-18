  • Megjelenítés
Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!
Globál

Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!

Portfolio
Észtország külügyminisztere mélységi (ellen-)csapással fenyegette meg Oroszországot, arra az esetre, ha tényleg megtámadják a NATO-t, orosz vezetők és véleményvezérek erre a balti állam katonai képességein kezdtek el élcelődni a News.ru hasábjain.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter azt mondta egy interjúban: ha Oroszország megtámadja a NATO-t, a katonai szövetség mélységi támadásokat indít majd orosz területek ellen, Észtország éppen e célból fokozza katonai kiadásait és növeli védelmi költségvetését.

Úgy tudom, mindössze 500 különleges műveleti katonája van ennek az országnak. Próbáljanak csak meg ezzel erőt fitogtatni – meglátjuk, mi történik”

– válaszolta Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi tanácsának elnöke.

Vlagyiszláv Surigin orosz biztonságpolitikai szakértő közben „szimbolikusnak” nevezte az észt hadsereget, amely nem rendelkezik valódi katonai képességgel és nem alkalmas a balti ország megvédésére sem.

Még több Globál

Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke

Hirtelen elkezdték elhagyni a bevándorlók Németországot – Két éve még elképzelhetetlen lett volna, ami most történik

Ha katonai konfliktus lesz, úgy eltiporjuk Észtországot, mintha egy úthenger menne át egy aszfalton sütkérező békán”

– mondta az orosz szakértő.

Hozzátette: szerinte Észtország olyan gyorsan „Oroszország részévé” válna, hogy mindenki pillanatok alatt elfelejtené, hogy valaha is független állam volt.

Alekszander Szobjanin orosz politikatudós arról értekezett: szerinte egyetlen balti állam sem tudna érdemi védekezést támasztani egy orosz támadással szembensőt, a NATO sem védené meg őket.

Szerintem komoly eszkaláció lesz a balti térségben – a NATO kezdeményezésére -, ez elkerülhetetlen. Litvániát, Lettországot és Észtországot egyszerűen ott hagyják majd nekünk”

– mondta Szobjanin az orosz lapnak.

Kapcsolódó cikkünk

Előrelépés történt a béketárgyalásokon, rejtélyes külföldi alakulatról pusmognak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Gyorsan megállt a forint gyengülése
Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility