  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: Európán kívül, más kontinensen hozna létre migránstáborokat több uniós ország
Globál

Itt a bejelentés: Európán kívül, más kontinensen hozna létre migránstáborokat több uniós ország

MTI
|
Portfolio
Az Európai Unió területén kívüli, a migránsok kitoloncolását előkészítő táborok kialakításán dolgozik Görögország, Németország, Hollandia, Ausztria és Dánia - jelentette be a migrációs ügyekért felelős görög miniszter szerdán.

Tánosz Plevrisz az ERT közszolgálati tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy ezeket a központokat

nem kizárólagosan, de "lehetőleg Afrikában" hoznák létre

azon migránsok számára, akiknek a menedékkérelmét elutasították, de nem fogadja vissza őket a származási országuk.

Hozzátette, hogy az öt ország miniszterei a terv elméleti kérdéseit már megvitatták, a jövő héten pedig újra találkoznak, hogy immár a megvalósítás technikai részleteiről is tárgyaljanak.

Még több Globál

Példátlan politikai hadjáratba kezd a Meta: dollármilliókat ölnek abba, hogy épülhessenek az MI-adatközpontok

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték

Kiemelte, hogy

több nagyobb európai ország folytatott már közvetlen tárgyalásokat a gyűjtőtáborok lehetséges helyszíneként felmerült országokkal.

"A tárgyalásokon mi is részt veszünk" - mondta, hozzátéve, hogy a jövő héten Rómában tárgyal az együttműködésről olasz és spanyol kollégájával, valamint a származási országokkal folytatott tárgyalások részeként a témában illetékes pakisztáni miniszterrel is.

A táborokról szólva a miniszter azt is elmondta, hogy elrettentő erejük lenne az Európába indulást fontolgató migránsok számára, hogy megértsék, nem biztos, hogy kapnak menedékjogot.

Tánosz Plevrisz közölte, hogy noha tavaly 13 ezer fővel, azaz 21 százalékkal csökkent a Görögországba illegálisan érkezők száma az előző évhez képest, és az elmúlt öt hónapban is 40 százalékos csökkenést tapasztaltak,

most az elutasított menedékkérők hazaküldésére kell összpontosítaniuk.

Ez azért fontos, mert az évente újonnan érkező 40-50 ezer migráns menedékkérelmének mintegy a felét elutasítják, így a jelenlegi, évi 5-7 ezer fős kitoloncolás nem elégséges - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility