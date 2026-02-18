Megszólalt az ukrán nemzetbiztonság: nem mondott igazat a volt főparancsnok, akit Zelenszkij riválisának tartanak?

A biztonsági szolgálat sajtóosztálya elmondta, akkortájt egy bűnszervezet elleni nyomozás keretében jelentek meg számos helyszínen.

Valerij Zaluzsnij egyik újonnan létrehozott, titkos tartalék parancsnoki állásának címe akkoriban érintett volt a büntetőügyben.

A SZBU ugyanakkor kiemelte:

Az adott címen az Ukrán Biztonsági Szolgálat nem végzett házkutatást vagy nyomozati cselekményt. Továbbá Vaszil Maljuk és Valerij Zaluzsnij ezt követően azonnal személyesen egyeztettek, és a helyzet tisztázódott

Maljuk az SZBU vezetője volt akkoriban.

Az állítólagos razziát Zaluzsnij "megfélemlítési kísérletnek" nevezte.

Az AP cikke szerint az adott címen korábban egy olyan sztriptízbár működött, amely állítólag egy bűnszervezethez kötődött, ám az orosz-ukrán háború előtt bezárták.

