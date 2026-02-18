Megszólalt az ukrán nemzetbiztonság: nem mondott igazat a volt főparancsnok, akit Zelenszkij riválisának tartanak?

A biztonsági szolgálat sajtóosztálya elmondta, akkortájt egy bűnszervezet elleni nyomozás keretében jelentek meg számos helyszínen.
Valerij Zaluzsnij egyik újonnan létrehozott, titkos tartalék parancsnoki állásának címe akkoriban érintett volt a büntetőügyben.
A SZBU ugyanakkor kiemelte:
Az adott címen az Ukrán Biztonsági Szolgálat nem végzett házkutatást vagy nyomozati cselekményt. Továbbá Vaszil Maljuk és Valerij Zaluzsnij ezt követően azonnal személyesen egyeztettek, és a helyzet tisztázódott
Maljuk az SZBU vezetője volt akkoriban.
Az állítólagos razziát Zaluzsnij "megfélemlítési kísérletnek" nevezte.
Az AP cikke szerint az adott címen korábban egy olyan sztriptízbár működött, amely állítólag egy bűnszervezethez kötődött, ám az orosz-ukrán háború előtt bezárták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszabadult a Grincs az európai nagyhatalom fogságából: jócskán megsarcolták Moszkva titokzatos flottáját
Több millió euróra rúgott a büntetés.
A csehek rekordot döntöttek, de hol tart Magyarország? - Itt vannak az ingatlanbefektetési piac friss számai
Csehország rekorder volt tavaly, Szlovákia nagyot ugrott.
Pár nap alatt összeomlana a világkereskedelem? Kiderült az igazság a legféltebb tengeri útvonalról
De meg tudja-e egyáltalán lépni?
Döbbenetes méretű stadion épül Ázsiában: minden eddigi rekordot megdönt a gigaprojekt
A vietnámi stadion 135 ezer férőhelyes lesz.
Az Airbnb pénzjutalommal próbál szállásadókat toborozni a labdarúgó-világbajnokságra
Nagyot lehet kaszálni.
Elszámolta magát Donald Trump? Korántsem garantált, hogy bejön a mesterterve
Rohamosan közeledik az összecsapás napja.
Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?
Veszélyes dolgot teremtett a vádak szerint.
Kirobbanó formában az amerikai ipar
Kevesen gondolták volna ezt.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.