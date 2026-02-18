  • Megjelenítés
Megszólalt az ukrán nemzetbiztonság: nem mondott igazat a volt főparancsnok, akit Zelenszkij riválisának tartanak?
Globál

Megszólalt az ukrán nemzetbiztonság: nem mondott igazat a volt főparancsnok, akit Zelenszkij riválisának tartanak?

Portfolio
Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka és Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete egy AP-nek adott interjúban azt állította, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 2022 szeptemberében rajtaütést hajtott végre az irodájában. A Kyiv Independentnek az SZBU most visszautasította Zaluzsnij vádjait.

A biztonsági szolgálat sajtóosztálya elmondta, akkortájt egy bűnszervezet elleni nyomozás keretében jelentek meg számos helyszínen.

Valerij Zaluzsnij egyik újonnan létrehozott, titkos tartalék parancsnoki állásának címe akkoriban érintett volt a büntetőügyben.

A SZBU ugyanakkor kiemelte:

Az adott címen az Ukrán Biztonsági Szolgálat nem végzett házkutatást vagy nyomozati cselekményt. Továbbá Vaszil Maljuk és Valerij Zaluzsnij ezt követően azonnal személyesen egyeztettek, és a helyzet tisztázódott

Maljuk az SZBU vezetője volt akkoriban.

Az állítólagos razziát Zaluzsnij "megfélemlítési kísérletnek" nevezte.

Az AP cikke szerint az adott címen korábban egy olyan sztriptízbár működött, amely állítólag egy bűnszervezethez kötődött, ám az orosz-ukrán háború előtt bezárták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

