Olyan alacsonyra esett a német gáztartalék, hogy félelmükben már stratégiai készletek kialakítását tervezik
Minap megírtuk, hogy Németország tárolói 2026 februárjára arányosan történelmi mélypontra estek és az országos átlagos töltöttség 23 százalék körül van, ami komoly gondot okozhat a tárolók visszatöltésekor. Ami nagyobb probléma, hogy akár már a mostani fűtési szezon is veszélybe kerülhet. Bár a német kormány azt kommunikálja, hogy az ellátásbiztonság nem veszélyeztetett, ugyanakkor iparági szereplők és parlamenti képviselők már a stratégiai intézkedések (például nemzeti gáztartalék) lehetőségét vizsgálják.

A Gas Infrastructure Europe (AGSI) adatai szerint a fűtési szezon végéhez közeledve

a német tárolók töltöttsége már 23 százalék alatt jár és egyes dél-német régiókban (pl. Bajorország) még kisebb, 18% körül van.

Bár Németország négy fő cseppfolyósított földgát (LNG) terminállal bővítette importképességét (például a wilhelmshaveni és a rügensi terminálok), azok jelen helyzetben csak részlegesen tudják pótolni a kiesést. Ráadásul a Mukran-terminálnál a jég és a rossz idő miatt januárban-februárban hajózási korlátozások voltak és az üzem újraindítása jégmentesítést igényelt - számolt be a Die Zeit.

A tárolók töltése korábban azon alapult, hogy nyáron olcsóbb betárolni és télen drágábban értékesíteni. A globális LNG-piac viszont megváltoztatta ezt az egyenletet: adott időszakokban a nyári árszintek magasabbak lehetnek, így a hagyományos „arbitrázs” megszűnt — ez finanszírozási és működési problémává vált a tárolóüzemeltetők számára. Ennek következménye, hogy egyes szereplők inkább értékesítik a készletet, mintsem betárolják.

A kormány - élén Katherina Reiche - hivatalosan nem tart közvetlen ellátási válságtól, és a piacra bízná az alapvető feltöltést.

Ugyanakkor vizsgálják a lehetőségét egy stratégiai tartalék kialakításának.

A szakmai szövetség, a BDEW is fontosnak tartja, hogy legyen egy nemzeti tartalék, ami kritikus ellátásbiztonsági helyzetekben biztosítja az földgázt.

Ezzel egyidőben a politikai térben több szereplő is nagyobb diverzifikációt és/vagy állami eszközöket sürget: a zöldek képviselője, Michael Kellner, az amerikai függés veszélyére hívja fel a figyelmet, hiszen a cseppfolyósított földgáz nagyjából 90 százaléka érkezik az Egyesült Államokból. A konzervatív oldal is (például Andreas Lenz) alternatív beszállítók és stratégiai tartalék szükségességét vetette fel.

Egy stratégiai tartalék kialakítása viszont költséges: a döntéshozók körében felmerült, hogy plusz díjként az fogyasztókra terhelnék, vagy kötelező készlettartást rendelnének el a kereskedőknél, esetleg állami vásárlással, költségvetési forrásból oldanák meg.

Számos szereplő azt hangsúlyozza:

a megelőzési költség kisebb lehet, mint egy későbbi krízisben végrehajtott mentőcsomag (államosítások, piaci beavatkozások).

