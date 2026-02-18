Olyan alacsonyra esett a német gáztartalék, hogy félelmükben már stratégiai készletek kialakítását tervezik

A Gas Infrastructure Europe (AGSI) adatai szerint a fűtési szezon végéhez közeledve

a német tárolók töltöttsége már 23 százalék alatt jár és egyes dél-német régiókban (pl. Bajorország) még kisebb, 18% körül van.

Bár Németország négy fő cseppfolyósított földgát (LNG) terminállal bővítette importképességét (például a wilhelmshaveni és a rügensi terminálok), azok jelen helyzetben csak részlegesen tudják pótolni a kiesést. Ráadásul a Mukran-terminálnál a jég és a rossz idő miatt januárban-februárban hajózási korlátozások voltak és az üzem újraindítása jégmentesítést igényelt - számolt be a Die Zeit.

A tárolók töltése korábban azon alapult, hogy nyáron olcsóbb betárolni és télen drágábban értékesíteni. A globális LNG-piac viszont megváltoztatta ezt az egyenletet: adott időszakokban a nyári árszintek magasabbak lehetnek, így a hagyományos „arbitrázs” megszűnt — ez finanszírozási és működési problémává vált a tárolóüzemeltetők számára. Ennek következménye, hogy egyes szereplők inkább értékesítik a készletet, mintsem betárolják.

A kormány - élén Katherina Reiche - hivatalosan nem tart közvetlen ellátási válságtól, és a piacra bízná az alapvető feltöltést.

Ugyanakkor vizsgálják a lehetőségét egy stratégiai tartalék kialakításának.

A szakmai szövetség, a BDEW is fontosnak tartja, hogy legyen egy nemzeti tartalék, ami kritikus ellátásbiztonsági helyzetekben biztosítja az földgázt.

Ezzel egyidőben a politikai térben több szereplő is nagyobb diverzifikációt és/vagy állami eszközöket sürget: a zöldek képviselője, Michael Kellner, az amerikai függés veszélyére hívja fel a figyelmet, hiszen a cseppfolyósított földgáz nagyjából 90 százaléka érkezik az Egyesült Államokból. A konzervatív oldal is (például Andreas Lenz) alternatív beszállítók és stratégiai tartalék szükségességét vetette fel.

Egy stratégiai tartalék kialakítása viszont költséges: a döntéshozók körében felmerült, hogy plusz díjként az fogyasztókra terhelnék, vagy kötelező készlettartást rendelnének el a kereskedőknél, esetleg állami vásárlással, költségvetési forrásból oldanák meg.

Számos szereplő azt hangsúlyozza:

a megelőzési költség kisebb lehet, mint egy későbbi krízisben végrehajtott mentőcsomag (államosítások, piaci beavatkozások).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio