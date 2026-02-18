Oroszország titokban új csapásra készül: lemásolták Ukrajna sztárfegyverét, gyilkos gépek lephetik el a tengert

Ukrán hírszerzési adatok alapján Oroszország új típusú tengeri drónokat gyárt és tesztel.
A Triton típusú eszköz akár 100 km/h-s sebesség elérésére is képes, és
feltehetően a polgári hajóforgalom, illetve az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásokra készítik fel.
Egy másik gép, a Szkat típusú drón esetén az oroszok havi 40 darabos gyártási tervvel számolnak, ami egyértelműen a tömeges bevetésre való átállás szándékát jelzi.
Az ukrán hírszerzés kiemelt figyelmet fordít a Proszvit–1 elnevezésű autonóm víz alatti járműre is, amelyet kifejezetten az ukrán víz alatti drónok elleni védekezésre fejlesztenek. Ez arra enged következtetni, hogy Moszkva egy többlépcsős víz alatti védelmi rendszer kiépítésére törekszik.
Ukrajna volt a világon az első olyan ország, amely tömegesen és hatékonyan alkalmazott tengeri drónokat hadihajók ellen, alapjaiban változtatva meg ezzel a fekete-tengeri erőviszonyokat. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Sea Baby típusú drónjai többek között két, az orosz árnyékflottához tartozó szankcionált olajtankert, a Kairót és a Viratot is eltalálták.
Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője szerint Oroszország jelenleg az ukrán fejlesztések lemásolásával kísérletezik, ám az orosz változatok hatékonysága egyelőre nem nyert bizonyítást.
Az RBK ma egy hosszabb elemzésben megállapította: Oroszország tengerészeti drónok tömeges fejlesztésébe kezdett, azzal a céllal, hogy
visszavegye dominanciáját a Fekete-tenger műveleti térségében.
Címlapkép forrása: Yevhenii Zavhorodnii/Global Images Ukraine via Getty Images
