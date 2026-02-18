  • Megjelenítés
Példátlan politikai hadjáratba kezd a Meta: dollármilliókat ölnek abba, hogy épülhessenek az MI-adatközpontok
Globál

Példátlan politikai hadjáratba kezd a Meta: dollármilliókat ölnek abba, hogy épülhessenek az MI-adatközpontok

Portfolio
A Meta idén 65 millió dollárt fordít arra az Egyesült Államokban, hogy elősegítse a mesterségesintelligencia-iparágnak kedvező politikusok megválasztását, illetve kampányukat pénzelje - számol be a New York Times. Ez a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyavállalatának eddigi legnagyobb választási ráfordítása.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A vállalat korábban óvatos volt a politikai szerepvállalással: kisebb összegeket adományozott politikai akcióbizottságokon (PAC) keresztül, illetve elnöki beiktatási ünnepségeket támogatott.

Most azonban az mi-ipart fenyegető tagállami szabályozások miatt sokkal aktívabb stratégiára váltott.

A Meta két új úgynevezett szuper PAC-et hozott létre:

  • a Forge the Future Project (Formáljuk a jövőt projekt) a republikánus,
  • a Making Our Tomorrow (Teremtsük meg a holnapunkat) pedig a demokrata párti jelölteket támogatja az állami választásokon.

Ezek két korábban alapított szervezethez csatlakoznak, amelyek közül az egyik Kaliforniára fókuszál, a másik pedig ernyőszervezetként finanszírozza a többi tagállami kiadást. A négy szuper-PAC együttes induló költségvetése eléri a 65 millió dollárt.

Még több Globál

Itt a bejelentés: Európán kívül, más kontinensen hozna létre migránstáborokat több uniós ország

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték

Texasban, ahol a Metának három MI-adatközpont-projektje is fut, a Forge the Future Project republikánus állami törvényhozókat és jelölteket támogat. Texasban komoly feszültség pattant ki a helyi és állami tisztségviselők között a létesítmények építése körül. Februárban Paul Bettencourt republikánus állami szenátor

jogi lépésekkel fenyegetett meg egy texasi megyét, mely vezetői az új adatközpontok építésére vonatkozó tiltás bevezetését fontolgatták.

Illinois-ban a Making Our Tomorrow legalább négy állami képviselőházi választókerületben fogott digitális hirdetésbe és postai kampányanyag-szórásba. A Meta tavaly megállapodást kötött az államban egy atomerőműtől való áramvásárlásról, miközben a demokrata többségű illinois-i törvényhozás több MI-szabályozást is elfogadott.

Az iparág lobbistái azért összpontosítanak az egyes tagállamok törvényhozásaira, mert aggasztja őket a beruházásokat akadályozó, egymástól eltérő helyi szabályok gyarapodása.

A nem szövetségi választásokon viszonylag kisebb összegekkel is jelentős befolyást lehet elérni, így a 65 millió dolláros keret komoly erőt képvisel. Bár a Meta nem hirdeti nyilvánosan ezeket a szervezeteket, az amerikai adóhivatalhoz (IRS) benyújtott dokumentumokban feltüntette a céghez való kötődést.

Kapcsolódó cikkünk

Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?

Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába

Vajon túléli az okostelefon a mesterséges intelligencia korát?

Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?

Megkezdődött a per, amely örökre megváltoztathatja a közösségi média jövőjét - egy 19 éves lány vádolja a legnagyobb techcégeket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility