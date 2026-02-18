Példátlan politikai hadjáratba kezd a Meta: dollármilliókat ölnek abba, hogy épülhessenek az MI-adatközpontok

A vállalat korábban óvatos volt a politikai szerepvállalással: kisebb összegeket adományozott politikai akcióbizottságokon (PAC) keresztül, illetve elnöki beiktatási ünnepségeket támogatott.
Most azonban az mi-ipart fenyegető tagállami szabályozások miatt sokkal aktívabb stratégiára váltott.
A Meta két új úgynevezett szuper PAC-et hozott létre:
- a Forge the Future Project (Formáljuk a jövőt projekt) a republikánus,
- a Making Our Tomorrow (Teremtsük meg a holnapunkat) pedig a demokrata párti jelölteket támogatja az állami választásokon.
Ezek két korábban alapított szervezethez csatlakoznak, amelyek közül az egyik Kaliforniára fókuszál, a másik pedig ernyőszervezetként finanszírozza a többi tagállami kiadást. A négy szuper-PAC együttes induló költségvetése eléri a 65 millió dollárt.
Texasban, ahol a Metának három MI-adatközpont-projektje is fut, a Forge the Future Project republikánus állami törvényhozókat és jelölteket támogat. Texasban komoly feszültség pattant ki a helyi és állami tisztségviselők között a létesítmények építése körül. Februárban Paul Bettencourt republikánus állami szenátor
jogi lépésekkel fenyegetett meg egy texasi megyét, mely vezetői az új adatközpontok építésére vonatkozó tiltás bevezetését fontolgatták.
Illinois-ban a Making Our Tomorrow legalább négy állami képviselőházi választókerületben fogott digitális hirdetésbe és postai kampányanyag-szórásba. A Meta tavaly megállapodást kötött az államban egy atomerőműtől való áramvásárlásról, miközben a demokrata többségű illinois-i törvényhozás több MI-szabályozást is elfogadott.
Az iparág lobbistái azért összpontosítanak az egyes tagállamok törvényhozásaira, mert aggasztja őket a beruházásokat akadályozó, egymástól eltérő helyi szabályok gyarapodása.
A nem szövetségi választásokon viszonylag kisebb összegekkel is jelentős befolyást lehet elérni, így a 65 millió dolláros keret komoly erőt képvisel. Bár a Meta nem hirdeti nyilvánosan ezeket a szervezeteket, az amerikai adóhivatalhoz (IRS) benyújtott dokumentumokban feltüntette a céghez való kötődést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
