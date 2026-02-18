  • Megjelenítés
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték

Magyarország "pontosan tudja", hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá - jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy

Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába,

és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.

Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek

- írta Tihij.

