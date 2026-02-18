Szembefordult Zelenszkijjel a legnépszerűbb ukrán vezető: kitálalt az elnökről Zaluzsnij - Még az SZBU-t is ráküldték

Zaluzsnij elmondása szerint 2022 szeptemberében, miközben az ukrán hadsereg sikeres ellentámadást folytatott az ország északkeleti részén,

az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) több tucat ügynöke jelent meg váratlanul az irodájában.

Az akció idején brit tisztek is a helyszínen tartózkodtak. A volt főparancsnok szerint a művelet célja egyértelműen a megfélemlítés volt, ezért telefonon figyelmeztette Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét:

kész katonai erővel megvédeni magát, ha az SZBU ügynökei nem hagyják békén.

Az SZBU közleményben tagadta, hogy házkutatást végeztek volna Zaluzsnij irodájában, bár azt elismerték, hogy a cím szerepelt egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos nyomozásban.

A tábornok részletesen beszélt a 2023-as nyári ukrán ellentámadás kudarcáról is.

Eredeti terve szerint az erőket egyetlen fő csapásmérő irányba kellett volna összpontosítani Zaporizzsja térségében, hogy elvágják az Oroszország által a Krím utánpótlására használt szárazföldi összeköttetést.

Ehelyett a csapatokat széles frontszakaszon szórták szét, ami szétforgácsolta az ütőerejüket. Zaluzsnij véleménye szerint a terv azért bukott meg, mert Zelenszkij és a vezetés többi tagja nem biztosította a szükséges erőforrásokat.

Zaluzsnij a jelenlegi ukrán hadvezetést is kritikával illette. Úgy véli, a haditerv irreálisan nagy létszámra épít, az új technológiák harctéri alkalmazása pedig nem kellően szervezett.

A volt főparancsnok következetesen kitart amellett, hogy nem készül politikai karrierre, amíg a háború tart, mert nem akar megosztottságot szítani a háború idején. Ennek ellenére azt elmondta, hogy kampánytanácsadók és pártpolitikusok rendszeresen megkeresik. Elmondása szerint 2025 tavaszán Paul Manafort, Donald Trump 2016-os kampányfőnöke is felkereste ajánlatával, amit ő visszautasított.

A közvélemény-kutatások mindeközben Zaluzsnijt mutatják esélyesebbnek egy esetleges elnökválasztáson. Az Ipsos múlt havi felmérése szerint egy feltételezett voksoláson a volt parancsnok 23 százalékos támogatottsággal rendelkezne, szemben Zelenszkij 20 százalékával.

Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images