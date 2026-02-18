Ha vannak is külföldi, amerikai és holland pilóták, akik segítenek Ukrajnának az ország ellen indított orosz drónok és rakéták lelövésében, nem valószínű, hogy érdemben befolyásolni tudják a háború menetét – jelentette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornok az MK.ru-nak. Az orosz katonai szakértő szerint azonban valószínű, hogy csupán jól kitervelt PR-fogást látunk.

Tegnap több ukrán és orosz hírlap is foglalkozott egy francia értesüléssel, amely arról szólt, hogy az ukrán légtér védelmében részt vesznek amerikai és holland F-16-os pilóták is, erről itt írtunk:

Vlagyimir Popov orosz tábornok azt mondta: szerinte nagy valószínűséggel PR-fogásról van szó –

a NATO-pilóták rémképével csak riogatni akarják az orosz pilótákat, de abszolút nem biztos, hogy tényleg védik az ukrán légteret külföldi „önkéntesek.”

Arra is kitért, hogy szerinte kifejezetten valószínűtlen, hogy ténylegesen NATO-gépek védenék Ukrajna légterét, hiszen ezek is az oroszok célpontjává válnának, a gépeknek otthont adó lengyel és román repterekkel együtt.

Popov úgy látja, ha igazak is a külföldi pilótákról szóló pletykák, nem valószínű, hogy érdemben hozzájárulnak a légtérvédelmi műveletekhez.

Úgy gondolja, Ukrajna most olyan intenzív orosz támadásokkal szembesül, amely a NATO számára is totális újdonság, ráadásul az idegen ország hófödte terepviszonyai fölött való tájékozódás rendkívül nehéz.

Ha ezt a néhány gépet tényleg úgymond magasan képzett specialisták kezelik Kanadából, Amerikából, Hollandiából – ez csak csepp a tengerben. A külföldi önkénteseknek teljesen új műveleti területet kell megtanulniuk, egy idegen ország légterében”

– magyarázza Popov.

Hozzátette: ha mégis igazak a külföldi pilótákról szóló pletykák, gyakorlatilag a harmadik világháború előszobájában vagyunk.

Ukrajna nemrég nyilvánosan is tagadta, hogy külföldi pilóták és vadászgépek segítik a légtér védelmét.

