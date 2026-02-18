  • Megjelenítés
Titkos NATO elitosztag védi Ukrajnát? Megszólaltak az oroszok is - Szerintük teljesen más történik, mint amire mindenki gondol
Globál

Titkos NATO elitosztag védi Ukrajnát? Megszólaltak az oroszok is - Szerintük teljesen más történik, mint amire mindenki gondol

Portfolio
Ha vannak is külföldi, amerikai és holland pilóták, akik segítenek Ukrajnának az ország ellen indított orosz drónok és rakéták lelövésében, nem valószínű, hogy érdemben befolyásolni tudják a háború menetét – jelentette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornok az MK.ru-nak. Az orosz katonai szakértő szerint azonban valószínű, hogy csupán jól kitervelt PR-fogást látunk.

Tegnap több ukrán és orosz hírlap is foglalkozott egy francia értesüléssel, amely arról szólt, hogy az ukrán légtér védelmében részt vesznek amerikai és holland F-16-os pilóták is, erről itt írtunk:

Vlagyimir Popov orosz tábornok azt mondta: szerinte nagy valószínűséggel PR-fogásról van szó

a NATO-pilóták rémképével csak riogatni akarják az orosz pilótákat, de abszolút nem biztos, hogy tényleg védik az ukrán légteret külföldi „önkéntesek.”

Arra is kitért, hogy szerinte kifejezetten valószínűtlen, hogy ténylegesen NATO-gépek védenék Ukrajna légterét, hiszen ezek is az oroszok célpontjává válnának, a gépeknek otthont adó lengyel és román repterekkel együtt.

Popov úgy látja, ha igazak is a külföldi pilótákról szóló pletykák, nem valószínű, hogy érdemben hozzájárulnak a légtérvédelmi műveletekhez.

Úgy gondolja, Ukrajna most olyan intenzív orosz támadásokkal szembesül, amely a NATO számára is totális újdonság, ráadásul az idegen ország hófödte terepviszonyai fölött való tájékozódás rendkívül nehéz.

Ha ezt a néhány gépet tényleg úgymond magasan képzett specialisták kezelik Kanadából, Amerikából, Hollandiából – ez csak csepp a tengerben. A külföldi önkénteseknek teljesen új műveleti területet kell megtanulniuk, egy idegen ország légterében”

– magyarázza Popov.

Hozzátette: ha mégis igazak a külföldi pilótákról szóló pletykák, gyakorlatilag a harmadik világháború előszobájában vagyunk.

Ukrajna nemrég nyilvánosan is tagadta, hogy külföldi pilóták és vadászgépek segítik a légtér védelmét.

Címlapkép forrása: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images

