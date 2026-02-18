  • Megjelenítés
Úgy, ahogy van, befellegzett az Európai Uniónak – Szakértők vázolták fel a jövőt, ami Magyarországot is érinti
Portfolio
"A jelenlegi Európai Uniónak – elnézést az erős szavakért – befellegzett. De nem a szétesés a perspektíva vagy az alternatíva, hanem az, hogy egy új szerkezetben, új struktúrában, új együttműködési körökben találjon magára, vagy vegye észre a saját erejét" - jelentette ki Vígh Zoltán európai uniós szakpolitikai elemző a Global Insight kedden megjelent legutóbbi adásában.

A Portfolio külpolitikai videós podcasjtében a volt brüsszeli tudósító elmondta,

Trump hatalomra jutása után elindult egy olyan folyamat, minthogyha pezsgőtablettát dobtak volna egy pohár vízbe.

Igazából minden bugyog, nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a végkifejlete

- tette hozzá Vígh.

A Global Insight vadonatúj részében dr. Fejérdy Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is vendégünk volt, aki a megingott amerikai-európai kapcsolatok állapotáról ejtett szót. Szerinte a most hétvégén Münchenben felszólaló Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nem kérdőjelezte meg" J. D. Vance alelnök 2025-ös "radikális" beszédét, de diplomata módján próbálta azt előadni, így teret adott egy jobb dialógusnak a transzatlanti világban.

Az Európai Unió területén a vezető hatalmakban mégiscsak ez az euroatlanti beidegződés ott van, és enélkül nem is nagyon képzelik el a jövőt. Tehát egyszerre van nagy változás, másrészt pedig azért a korábbi időszaknak a megerősítése is ott van a háttérben

- fogalmazott Fejérdy.

Az Európai Unió "többsebességes" jövőjét illetően az egyetemi oktató úgy vélekedett: különböző koncentrikus körök már most is kialakulóban vannak, és nagyfokú a szabadság a téren, hogy ki milyen módon akar előrelépni közösen.

Itt vagyok aggodalmas, mert azt gondolom, hogy egy kicsi országnak sokkal nagyobb befűzöttsége kellene legyen egy nagyobb egységben, mint ahol most vagyunk. Most jelen pillanatban a külső periférián mozgunk

- húzta alá Fejérdy, aki szerint

ha a legkülső perifériára szorul Magyarország, akkor onnan leszakadni is könnyebb.

Nem tudom, hogy a mostani viharos világtörténetben érdemes-e újragondolni ezt és máshova kötni a hajót

- fűzte hozzá Fejérdy.

A Global Insight új epizódjában szó esett még

  • az EU versenyképességi problémáiról és a megoldási javaslatokról,
  • a Berlin–Párizs-tandemet látszólag háttérbe szorító német-olasz "románcról",
  • illetve arról is, hogy lehet-e egyetlen "szuperelnöke" az uniónak.

A Portfolio külpolitikai videós podcastjének legújabb adását visszanézheted és meghallgathatod a fentebb beágyazott lejátszókon keresztül.

A Global Insight kéthetente jelenik meg többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

