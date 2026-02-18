Úgy, ahogy van, befellegzett az Európai Uniónak – Szakértők vázolták fel a jövőt, ami Magyarországot is érinti

A Portfolio külpolitikai videós podcasjtében a volt brüsszeli tudósító elmondta,

Trump hatalomra jutása után elindult egy olyan folyamat, minthogyha pezsgőtablettát dobtak volna egy pohár vízbe.

Igazából minden bugyog, nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a végkifejlete

- tette hozzá Vígh.

A Global Insight vadonatúj részében dr. Fejérdy Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is vendégünk volt, aki a megingott amerikai-európai kapcsolatok állapotáról ejtett szót. Szerinte a most hétvégén Münchenben felszólaló Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nem kérdőjelezte meg" J. D. Vance alelnök 2025-ös "radikális" beszédét, de diplomata módján próbálta azt előadni, így teret adott egy jobb dialógusnak a transzatlanti világban.

Az Európai Unió területén a vezető hatalmakban mégiscsak ez az euroatlanti beidegződés ott van, és enélkül nem is nagyon képzelik el a jövőt. Tehát egyszerre van nagy változás, másrészt pedig azért a korábbi időszaknak a megerősítése is ott van a háttérben

- fogalmazott Fejérdy.

Az Európai Unió "többsebességes" jövőjét illetően az egyetemi oktató úgy vélekedett: különböző koncentrikus körök már most is kialakulóban vannak, és nagyfokú a szabadság a téren, hogy ki milyen módon akar előrelépni közösen.

Itt vagyok aggodalmas, mert azt gondolom, hogy egy kicsi országnak sokkal nagyobb befűzöttsége kellene legyen egy nagyobb egységben, mint ahol most vagyunk. Most jelen pillanatban a külső periférián mozgunk

- húzta alá Fejérdy, aki szerint

ha a legkülső perifériára szorul Magyarország, akkor onnan leszakadni is könnyebb.

Nem tudom, hogy a mostani viharos világtörténetben érdemes-e újragondolni ezt és máshova kötni a hajót

- fűzte hozzá Fejérdy.

A Global Insight új epizódjában szó esett még

az EU versenyképességi problémáiról és a megoldási javaslatokról,

a Berlin–Párizs-tandemet látszólag háttérbe szorító német-olasz "románcról",

illetve arról is, hogy lehet-e egyetlen "szuperelnöke" az uniónak.

