Váratlan fordulat a sorsdöntő tárgyalásokon: meglepő ajánlatot kapott Amerika - Reagált Trump embere
Váratlan fordulat a sorsdöntő tárgyalásokon: meglepő ajánlatot kapott Amerika - Reagált Trump embere

Irán és az Egyesült Államok genfi közvetett tárgyalásai Teherán szerint előrelépést hoztak, viszont az Egyesült Államok úgy látja, a perzsa állam továbbra sem hajlandó teljesíteni Amerika legfontosabb követeléseit - írta meg a BBC. Közben amerikai lapok közzétették, milyen engedményeket hajlandó tenni Teherán az amerikaiak felé.

Az ománi közvetítéssel zajló genfi egyeztetést követően Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette:

bár sikerült közelíteni az álláspontokat, még sok munka van hátra.

Egy amerikai tisztségviselő a BBC-nek elmondta, hogy az iráni fél vállalta, hogy két héten belül részletes javaslatokkal tér vissza a fennálló nézetkülönbségek áthidalására.

J. D. Vance amerikai alelnök a Fox Newsnak nyilatkozva viszont ennél sokkal borúlátóbban nyilatkozott.

Az amerikai vezető szerint a tárgyalás bizonyos szempontból jól alakult, de

az irániak egyelőre nem hajlandók elfogadni a Donald Trump által tett legfontosabb követeléseket.

A megbeszéléseket megelőzően Irán jelezte, hogy kizárólag atomprogramjáról és az amerikai gazdasági szankciók esetleges feloldásáról kíván tárgyalni. Washington viszont korábban más kérdéseket – például az iráni rakétaprogramot – is napirendre akart tűzni. Azt egyelőre nem tudni, hogy végül pontosan milyen témák kerültek szóba.

Közben a Wall Street Journal arról írt: Irán még a korrábi, ománi tárgyalások során felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy határozott időre, néhány évre felfüggeszti az urándúsítást, illetve a meglévő, 60% köré dúsított uránkészletét részlegesen vagy teljes egészében átadná Amerikának.

Azt nem tudni egyértelműen, ez az ajánlat most előkerült-e a genfi tárgyalásokon is.

