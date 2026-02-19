  • Megjelenítés
17 éves fiút vizsgáltak át a rendőrök - Kész fegyverraktárat találtak a lakásán
Globál

17 éves fiút vizsgáltak át a rendőrök - Kész fegyverraktárat találtak a lakásán

MTI
A holland hatóságok őrizetbe vettek egy 17 éves amszterdami fiút, mert illegális fegyvereket találtak egy csomagjában a Schiphol repülőtéren, majd a lakásán is további mintegy négyszázat - közölte a rendőrség.

A tájékoztatás szerint a vámhatóság munkatársai ellenőrzésre jelölték ki a feladott csomagot a repülőtéren, és több tiltott fegyvert találtak benne. A csomagon szereplő név és cím alapján a rendőrség gyorsan azonosította a címzettet, az ügyet az amszterdami rendőrség vette át.

A fiú lakásán tartott házkutatás során mintegy négyszáz fegyvert foglaltak le, köztük paprikaspray-t, boxereket és elektromos sokkolókat.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy jelentsék, ha illegális fegyverek tárolására, kereskedelmére vagy szállítására utaló tevékenységet észlelnek.

Kapcsolódó cikkünk

Kemény húzásra készül a szomszéd ország kormánya: rengeteg ember veszítheti el az állását

Nemzetközi nyomozás: közéleti szereplők elleni merénylet készült – Moszkvára vetült a gyanú árnyéka

Botrány a királyi családban: letartóztatták az egykori yorki herceget

Elképesztő kémsztori, ami nem kitaláció: Oroszországnak akart kémkedni, katonáktól lopott, de lebukott

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility