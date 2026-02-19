Az asztalra csapott Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel a területét, nem hajol meg Moszkva "hihetetlen" követelése előtt

Meg kell érteni, hogy a Donbász a függetlenségünk része. Az értékeink része. Ez nem pusztán a földről szól. Ez nem csak a területről szól. Hanem az emberekről

- fogalmazott Zelenszkij. Emlékeztetett arra is, hogy több tízezer ukrán halt meg a térség védelméért. Az ukrán elnök "hihetetlennek" nevezte Moszkva azon követelését, hogy Kijev vonuljon ki a Donyeck régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeiről, egyúttal hangsúlyozta: Ukrajna nem ismeri el az orosz megszállás jogszerűségét.

A diplomáciai tárgyalások kapcsán az elnök elismételte: a katonai-technikai munkacsoport közelebb került egy részletes tűzszüneti ellenőrzési keretrendszer kidolgozásához. Ezzel szemben a politikai egyeztetések – különösen a területi kérdésekben – továbbra is zsákutcában vannak.

Az elnök kiemelte, hogy Ukrajnának erős, intézményi biztonsági garanciákra van szüksége, nem pedig személyes bizalomra épülő ígéretekre.

Ma senki sem tudja nekünk igazán erős szavát adni – minden tisztelettel a nagyhatalmú amerikai elnök és Amerika egésze iránt, hiszen Amerika egy erős ország –, nekünk a biztonsági garanciájukra van szükségünk. Ezzel együtt ma senki sem tudja kimondani és a szavát adni, hogy Putyin nem fog újra idejönni

- magyarázta Zelenszkij, hozzátéve, hogy "erős biztonsági garanciákra van szükségünk, amelyek biztosítják, hogy a világ többi része vagy egyes országok készek válaszolni Putyinnak, ha visszatér az agressziójával."

A belpolitikai kérdések kapcsán Zelenszkij emlékeztetett: az ukrán törvények hadiállapot idején nem teszik lehetővé az országos választások megtartását. Hozzátette azonban, hogy

amennyiben sikerülne egy legalább kéthónapos tűzszünetet elérni, kész lenne a parlamenthez fordulni jogszabályi módosítás érdekében.

Ugyanakkor óva intett attól, hogy egy rövid fegyverszünet és a háború vége közé bárki egyenlőségjelet tegyen.

Zelenszkij a nemzetközi sport kettős mércéjét is bírálta. Sérelmezte, hogy a milánó-cortinai téli olimpián Vladiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyzőt kizárták, amiért a háborúban elesett ukrán sportolókról megemlékező sisakot viselt. Az ukrán elnök a sportolót a Szabadság Érdemrenddel tüntette ki, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság azon döntését, miszerint az orosz és fehérorosz sportolók saját zászlójuk alatt versenyezhetnek, pedig "mocskosnak" és "szörnyűnek" nevezte.

