Az asztalra csapott Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel a területét, nem hajol meg Moszkva "hihetetlen" követelése előtt

Meg kell érteni, hogy a Donbász a függetlenségünk része. Az értékeink része. Ez nem pusztán a földről szól. Ez nem csak a területről szól. Hanem az emberekről
- fogalmazott Zelenszkij. Emlékeztetett arra is, hogy több tízezer ukrán halt meg a térség védelméért. Az ukrán elnök "hihetetlennek" nevezte Moszkva azon követelését, hogy Kijev vonuljon ki a Donyeck régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeiről, egyúttal hangsúlyozta: Ukrajna nem ismeri el az orosz megszállás jogszerűségét.
A diplomáciai tárgyalások kapcsán az elnök elismételte: a katonai-technikai munkacsoport közelebb került egy részletes tűzszüneti ellenőrzési keretrendszer kidolgozásához. Ezzel szemben a politikai egyeztetések – különösen a területi kérdésekben – továbbra is zsákutcában vannak.
Az elnök kiemelte, hogy Ukrajnának erős, intézményi biztonsági garanciákra van szüksége, nem pedig személyes bizalomra épülő ígéretekre.
Ma senki sem tudja nekünk igazán erős szavát adni – minden tisztelettel a nagyhatalmú amerikai elnök és Amerika egésze iránt, hiszen Amerika egy erős ország –, nekünk a biztonsági garanciájukra van szükségünk. Ezzel együtt ma senki sem tudja kimondani és a szavát adni, hogy Putyin nem fog újra idejönni
- magyarázta Zelenszkij, hozzátéve, hogy "erős biztonsági garanciákra van szükségünk, amelyek biztosítják, hogy a világ többi része vagy egyes országok készek válaszolni Putyinnak, ha visszatér az agressziójával."
A belpolitikai kérdések kapcsán Zelenszkij emlékeztetett: az ukrán törvények hadiállapot idején nem teszik lehetővé az országos választások megtartását. Hozzátette azonban, hogy
amennyiben sikerülne egy legalább kéthónapos tűzszünetet elérni, kész lenne a parlamenthez fordulni jogszabályi módosítás érdekében.
Ugyanakkor óva intett attól, hogy egy rövid fegyverszünet és a háború vége közé bárki egyenlőségjelet tegyen.
Zelenszkij a nemzetközi sport kettős mércéjét is bírálta. Sérelmezte, hogy a milánó-cortinai téli olimpián Vladiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyzőt kizárták, amiért a háborúban elesett ukrán sportolókról megemlékező sisakot viselt. Az ukrán elnök a sportolót a Szabadság Érdemrenddel tüntette ki, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság azon döntését, miszerint az orosz és fehérorosz sportolók saját zászlójuk alatt versenyezhetnek, pedig "mocskosnak" és "szörnyűnek" nevezte.
Címlapkép forrása: MTI
Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna
Számos felvétel kering a közösségi médiában.
Bíróság előtt faggatták a Facebook-alapítót: óriási a tét
A Meta mélyen a zsebébe nyúlhat, ha veszít.
Rendkívüli intézkedésről döntött az egykori polgárháborús ország: kinyitják a börtönök kapuit
Két célja van a lépésnek.
Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást
Brüsszel kimondta, az egész unióban egyre súlyosabb az adóssághelyzet, a magyar gazdaság is szenved tőle.
A bolondját járatja egyik fő szövetségesével Donald Trump: már megint páros lábbal szállt bele
Korábban pedig mintha megbékélt volna.
Milliárdokat éget el a Volkswagen, elhalasztja új márkájának bevezetését
Pedig megmentő lehetett volna.
Vita az amerikai jegybanknál, már a kamatemelés sem kizárt
A piac csökkentést vár.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.