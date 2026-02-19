Bemondta Trump: ennyi ideje van Iránnak, vagy indul a háború

Trump a Béketanács alakuló ülésén szólalt fel Washingtonban, ahol felidézte az iráni nukleáris létesítmények ellen júniusban végrehajtott amerikai támadásokat. Az elnök szerint elképzelhető, hogy tovább kell lépniük, de az sem kizárt, hogy végül megállapodás születik Iránnal.
Nagyjából tíz napon belül meg fogják tudni
– mondta.
Trump nyomatékosan megismételte, hogy Irán "nem rendelkezhet atomfegyverrel". Hozzátette: a Közel-Keleten nem lehet béke, ha Teherán nukleáris arzenálra tesz szert.
Az elnök kijelentései a júniusi katonai művelet óta fokozódó feszültség közepette hangzottak el. Az akkori légicsapások Irán atomprogramjának létesítményeit célozták, a diplomáciai rendezés azonban azóta sem haladt előre érdemben. Trump mostani szavai arra utalnak, hogy Washington két forgatókönyvvel is számol: egy újabb katonai akcióval, illetve egy esetleges tárgyalásos megoldással.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
