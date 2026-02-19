  • Megjelenítés
FONTOS Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában
Bemondta Trump: ennyi ideje van Iránnak, vagy indul a háború
Globál

Bemondta Trump: ennyi ideje van Iránnak, vagy indul a háború

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy tíz napon belül döntést hoz egy esetleges újabb, Irán elleni csapásról. Egyúttal ismét leszögezte: Teherán nem juthat atomfegyverhez - írja a Times of Israel

Trump a Béketanács alakuló ülésén szólalt fel Washingtonban, ahol felidézte az iráni nukleáris létesítmények ellen júniusban végrehajtott amerikai támadásokat. Az elnök szerint elképzelhető, hogy tovább kell lépniük, de az sem kizárt, hogy végül megállapodás születik Iránnal.

Nagyjából tíz napon belül meg fogják tudni

– mondta.

Trump nyomatékosan megismételte, hogy Irán "nem rendelkezhet atomfegyverrel". Hozzátette: a Közel-Keleten nem lehet béke, ha Teherán nukleáris arzenálra tesz szert.

Még több Globál

Elárulta a Kreml: ezért nem engedik az európaiakat a béketárgyalásokhoz, Putyin már meghozta a döntést

Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában

Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!

Az elnök kijelentései a júniusi katonai művelet óta fokozódó feszültség közepette hangzottak el. Az akkori légicsapások Irán atomprogramjának létesítményeit célozták, a diplomáciai rendezés azonban azóta sem haladt előre érdemben. Trump mostani szavai arra utalnak, hogy Washington két forgatókönyvvel is számol: egy újabb katonai akcióval, illetve egy esetleges tárgyalásos megoldással.

Kapcsolódó cikkünk

Gyanús felvételek: hirtelen nagy lett a mozgás a nukleáris bunkernál, ez lehet a háború egyértelmű jele

Riadót fújtak az elemzők: Trump háborúra készül – 6 oka is van annak, hogy Amerika most támadni fog

Pár nap alatt összeomlana a világkereskedelem? Kiderült az igazság a legféltebb tengeri útvonalról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility