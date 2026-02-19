Döntött Donald Trump: egyetlen tollvonással súlyos csapást mér Oroszországra - Folytatja Joe Biden munkáját

  • Megjelenítés
Donald Trump amerikai elnök újabb egy évre meghosszabbította az összes, Oroszországgal szemben érvényben lévő gazdasági szankciót – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.

Az Egyesült Államok fokozatosan kezdte el szankcionálni Oroszországot, miután Moszkva 2014-ben megszállta a nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó Krímet és polgárháborút szított Ukrajna keleti részében.

Az akkori elnök, Barack Obama, utódja, Donald Trump, majd Joe Biden újabb és újabb szankciókat vezetett be Moszkva ellen – a legtöbb büntetőintézkedést Biden elnök rótta ki, Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni inváziója miatt.

Donald Trump elnök ma az összes meglévő szankció meghosszabbítása mellett döntött.

A vonatkozó dokumentumokat alá is írta.

Az intézkedésekben említett események továbbra is kiemelkedő kockázatot jelentenek az Egyesült Államok külügyi és nemzetbiztonsági érdekeire nézve”

– olvasható az indoklásban.

Sajtóhírek szerint Trump alapvetően nyitott az Oroszországra kivetett szankciók feloldására - feltétele azonban ennek az, hogy Moszkva leállítsa az Ukrajna elleni invázióját.

