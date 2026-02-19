  • Megjelenítés
Feszült helyzet: lopakodó bombázókat és repülőgép-hordozókat vezényeltek a térségbe, napok kérdése az újabb háború
Feszült helyzet: lopakodó bombázókat és repülőgép-hordozókat vezényeltek a térségbe, napok kérdése az újabb háború

Az Egyesült Államok olyan ütemben növeli közel-keleti katonai jelenlétét, hogy Donald Trump elnöknek akár már ezen a hétvégén lehetősége nyílhat katonai csapást mérni Iránra – írja amerikai kormányzati és védelmi minisztériumi tisztviselőkre hivatkozva a New York Times.

Trump egyelőre nem jelezte, hogy döntött volna, a katonai képességek kiépítése azonban a héten is folytatódott, annak ellenére, hogy kedden Genfben közvetett tárgyalásokra került sor a felek között. Irán két hetet kért, hogy kidolgozott diplomáciai javaslattal álljon elő. Több kormányzati tisztviselő ugyanakkor szkeptikus a megállapodás esélyeit illetően. Bár az iráni külügyminiszter szerint sikerült megegyezni bizonyos irányadó elvekben, amerikai részről hangsúlyozták, hogy jelentős nézeteltérések maradtak.

A csapatösszevonás részeként az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) tucatnyi légi utántöltő gépet, valamint több mint ötven további vadászgépet – köztük F-35-ösöket, F-22-eseket és F-16-osokat – vezényelt a térségbe. Emellett két repülőgép-hordozó harccsoportot is a régióba irányítottak. A USS Gerald R. Ford, amely korábban a Karib-térségben a venezuelai kormányra nehezedő nyomásgyakorlásban vett részt, szerdán már Gibraltár közelében haladt, hogy csatlakozzon a USS Abraham Lincolnhoz.

A Ford a hétvégére vagy a jövő hét elejére érkezhet a Földközi-tengerre, ahol várhatóan Izrael partjainál lát majd el védelmi feladatokat.

Egy hónappal ezelőtt a Pentagon még nem állt készen Trump fenyegetéseinek beváltására: a Közel-Keleten állomásozó 30-40 ezer amerikai katona légvédelme elégtelen volt egy esetleges iráni megtorlás elhárításához. Azóta azonban Patriot és THAAD rakétavédelmi rendszereket telepítettek a térségbe, amelyek képesek az iráni ballisztikus rakéták elfogására. Egy tisztviselő szerint az amerikai erők most már meg tudják védeni csapataikat és szövetségeseiket egy rövid konfliktus során, de kérdéses, hogy egy elhúzódó háborúra is felkészültek-e. A tavalyi iráni csapásoknál bevetett B-2-es lopakodó bombázókat szintén magasabb készültségbe helyezték.

Izraelben is zajlanak az előkészületek. Két izraeli katonai tisztségviselő szerint jelentős erőkkel készülnek egy esetleges közös csapásra, a biztonsági kabinet ülését pedig csütörtökről vasárnapra helyezték át. A tervek szerint a cél az lenne, hogy több napon át tartó súlyos csapásokkal kényszerítsék Iránt a tárgyalóasztalnál eddig elutasított engedményekre.

A lehetséges célpontok között szerepelnek a rövid és közepes hatótávolságú rakéták, a rakétaraktárak, a nukleáris létesítmények és az Iráni Forradalmi Gárda parancsnokságai.

