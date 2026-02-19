Gyanús felvételek: hirtelen nagy lett a mozgás a nukleáris bunkernál, ez lehet a háború egyértelmű jele

A Teherántól mintegy 30 kilométerre délkeletre fekvő Parcsín katonai komplexum Irán egyik legkiemeltebb létesítménye. Nyugati hírszerzési értesülések szerint a bázist több mint húsz éve használják nukleáris robbantások előkészítéséhez kapcsolódó kísérletekre, bár Teherán ezt következetesen tagadja. Izrael 2024 októberében légicsapást mért a helyszínre. A műholdfelvételek alapján
a támadásban megsemmisült épület helyén 2025 végére új létesítmény épült, amelyet 2026 februárjára egy földdel fedett betonszarkofággal borítottak be.
David Albright, az Institute for Science and International Security (ISIS) alapítója szerint ez a megoldás jelentős védelmet biztosít a légicsapásokkal szemben.
MORE: Iran is continuing its efforts to fortify the Taleghan 2 facility at Parchin Military Complex, which is consistent with Iranian efforts since the Israel-Iran War to rebuild its nuclear program and harden nuclear facilities against future airstrikes. ⬇️The Institute for… https://t.co/3jO5qQw7Bj pic.twitter.com/t5FHwmVkLZ https://t.co/3jO5qQw7Bj— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 19, 2026
A felvételek arról is tanúskodnak, hogy az iszfaháni komplexumnál Irán teljesen betemette az alagútbejáratokat. Ezt a létesítményt az Egyesült Államok 2025 júniusában, az Izrael oldalán vívott tizenkét napos háború során bombázta. Eközben a Natanztól mintegy két kilométerre található, hegy alatti alagútrendszer bejáratainak megerősítése szintén folyamatban van. Mindkét helyszín az iráni urándúsító program kulcsfontosságú eleme.
A katonai előkészületek a diplomáciai erőfeszítésekkel párhuzamosan zajlanak. Kedden Genfben az amerikai és az iráni fél megállapodott az "irányadó elvek" fő pontjaiban, áttörést azonban nem sikerült elérni. Teherán jelezte, hogy a következő két hétben részletes javaslatokat kíván előterjeszteni. A tárgyalások egyik fő akadálya, hogy Washington – Izrael nyomására – az atomprogram mellett Irán ballisztikusrakéta-programjára és regionális szövetségeseinek támogatására is ki akarja terjeszteni a megállapodás hatályát.
Mindkét fél fokozza a katonai nyomást. Az Iszlám Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosban tartott hadgyakorlatot, Teherán pedig közös haditengerészeti gyakorlatot jelentett be Oroszországgal az Ománi-öbölben. Haszan Makszúdlu ellentengernagy szerint a manőverek célja az egyoldalú fellépés megakadályozása a térségben. Válaszul az Egyesült Államok a második repülőgép-hordozóját is a térségbe vezényelte; a USS Abraham Lincoln már mintegy 700 kilométerre állomásozik az iráni partoktól.
Donald Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: ha Irán nem hajlandó megállapodást kötni, az Egyesült Államoknak szüksége lehet a Csagos-szigeteki légibázisra "egy rendkívül instabil és veszélyes rezsim potenciális támadásának felszámolása érdekében". A Fehér Ház szóvivője szerint Irán "nagyon bölcsen tenné, ha megállapodna" Washingtonnal.
Címlapkép forrása: 2019 Maxar via Getty Images
