  • Megjelenítés
Háborúra készül a tűkön ülő régió? Oroszországgal karöltve gyakorlatozott a Trump szorításában lévő rezsim
Globál

Háborúra készül a tűkön ülő régió? Oroszországgal karöltve gyakorlatozott a Trump szorításában lévő rezsim

MTI
|
Portfolio
Közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Irán és Oroszország csütörtökön - jelentette be a síita állam hadserege.

A fegyveres erők tájékoztatása szerint a műveletekben részt vett

  • az iráni Forradalmi Gárda,
  • az iráni haditengerészet különleges műveleti egysége,
  • valamint iráni
  • és orosz légvédelmi egységek.

A többi között légi felderítést és felszíni manővereket gyakoroltak, valamint kalózok elfogását és egy elrabolt hajó visszaszerzését szimulálták.

A hadgyakorlatban – amelyen rombolókat, egyéb hadihajókat, helikoptereket és motorcsónakokat is bevetettek – a felek a közös parancsnoksági és irányítási képességek fejlesztésére összpontosítottak, valamint a gyors válaszadást gyakorolták.

Hasszan Makszudlu, a hadgyakorlat szóvivője a Mehr iráni hírügynökségnek szerdán elmondta, a művelet célja a tengerbiztonság erősítése, a két ország haditengerészete közötti együttműködés mélyítése, illetve a közös műveletek összehangolása. Hangsúlyozta: a manőver

Még több Globál

Új védelmi paktum született Magyarország szomszédjában: eloszlatták a félelmeket Európa lőporos hordójában

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Kísért a múlt? – A németek egyre nagyobb része erős vezérre és egyetlen párt teljhatalmára vágyik

a béke és a barátság üzenetét kívánja közvetíteni a régiós országok felé, valamint arra szolgál, hogy elejét vegye bármilyen, a térségben indított egyoldalú akciónak.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden már tartott egy hadgyakorlatot,

mégpedig a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál, amelyet egy időre a hajózási biztonságra hivatkozva le is zárt.

Kapcsolódó cikkünk

Riadót fújtak az elemzők: Trump háborúra készül – 6 oka is van annak, hogy Amerika most támadni fog

Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz

Csalhatatlan jel utal arra, hogy háborúra készül Washington: levegőben a Wild Weasel-ek

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility