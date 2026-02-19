Háborúra készül a tűkön ülő régió? Oroszországgal karöltve gyakorlatozott a Trump szorításában lévő rezsim

Közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Irán és Oroszország csütörtökön - jelentette be a síita állam hadserege.

A fegyveres erők tájékoztatása szerint a műveletekben részt vett

az iráni Forradalmi Gárda,

az iráni haditengerészet különleges műveleti egysége,

valamint iráni

és orosz légvédelmi egységek.

A többi között légi felderítést és felszíni manővereket gyakoroltak, valamint kalózok elfogását és egy elrabolt hajó visszaszerzését szimulálták.

A hadgyakorlatban – amelyen rombolókat, egyéb hadihajókat, helikoptereket és motorcsónakokat is bevetettek – a felek a közös parancsnoksági és irányítási képességek fejlesztésére összpontosítottak, valamint a gyors válaszadást gyakorolták.

Hasszan Makszudlu, a hadgyakorlat szóvivője a Mehr iráni hírügynökségnek szerdán elmondta, a művelet célja a tengerbiztonság erősítése, a két ország haditengerészete közötti együttműködés mélyítése, illetve a közös műveletek összehangolása. Hangsúlyozta: a manőver

a béke és a barátság üzenetét kívánja közvetíteni a régiós országok felé, valamint arra szolgál, hogy elejét vegye bármilyen, a térségben indított egyoldalú akciónak.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden már tartott egy hadgyakorlatot,

mégpedig a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál, amelyet egy időre a hajózási biztonságra hivatkozva le is zárt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images