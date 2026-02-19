Hírszerzési jelentés: Oroszország fizikai támadásokat készít elő Európában - Erre már katonai válasz kell

Az NlTimes hírportál által csütörtökön idézett közös jelentésében a polgári (AIVD) és a katonai hírszerző szolgálat (MIVD) arról számolt be, hogy
különféle orosz hibrid tevékenységeket figyeltek meg, köztük szabotázsakciók előkészítését".
A jelentés Oroszországhoz köti az Európában tapasztalt incidensek széles körét, köztük
gyújtogatásokat, drónnal elkövetett légtérzavarást, tenger alatti kábelek megrongálását, valamint gyúlékony csomagok légi úton történő feladását.
Bár nem minden esetben lehetséges az egyértelmű azonosítás, a hírszerzés szerint az ilyen jellegű esetek száma növekszik.
A szolgálatok szerint Moszkva céljai közé tartozik a politikai befolyásolás, a társadalmak megosztása, az Ukrajnának nyújtott támogatás akadályozása. A hírszerzés úgy értékelte: a fenyegetés 2024 óta agresszívebbé vált, és a műveletek egyre inkább a fizikai környezetet érintik, nem csupán az online térben folynak.
Tavaly szeptemberben az AIVD és a MIVD vezetői a hágai parlamentben is arról beszéltek, hogy az orosz hibrid műveletek tartósan fenyegetik a társadalmat. A támadások között rejtett befolyásolási kísérleteket, kémkedést, digitális műveleteket és fizikai szabotázst említettek, amelyek szerintük a "háború és a béke közötti szürke zónában" folynak, és
időnként az állami terrorizmus határát súrolják.
Az AIVD főigazgatója, Erik Akerboom úgy fogalmazott: a válaszlépések nem merülhetnek ki az elkövetők azonosításában és az érintettek értesítésében. A MIVD vezetője, Peter Reesink hozzátette:
bizonyos esetekben katonai válaszra is szükség lehet, különösen mivel Oroszország tudatosan kihasználja a bizonytalanságot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rossz hírt kapott a Google robottaxis cége
Még várniuk kell.
Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett
A Barátság-olajvezeték árnyéka.
Elárulta a Kreml: ezért nem engedik az európaiakat a béketárgyalásokhoz, Putyin már meghozta a döntést
Moszkva elég határozott ebben a kérdésben.
Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában
Trump új testületében beszélt a magyar vezető.
Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!
A következő órákban kemény időre készülhetünl.
Igazi csemege Buffett legújabb befektetése - Érdemes beszállni mellé?
Mutatjuk a részleteket!
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?