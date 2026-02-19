Hírszerzési jelentés: Oroszország fizikai támadásokat készít elő Európában - Erre már katonai válasz kell

A holland hírszerzés szerint az orosz hibrid tevékenység fokozódására kell számítani: Moszkva Európa-szerte egyre intenzívebben hajt végre kibertámadásokat, szabotázsakciókat és befolyásolási műveleteket, amelyek a létfontosságú infrastruktúrát és szolgáltatásokat is érinthetik.

Az NlTimes hírportál által csütörtökön idézett közös jelentésében a polgári (AIVD) és a katonai hírszerző szolgálat (MIVD) arról számolt be, hogy

különféle orosz hibrid tevékenységeket figyeltek meg, köztük szabotázsakciók előkészítését".

A jelentés Oroszországhoz köti az Európában tapasztalt incidensek széles körét, köztük

gyújtogatásokat, drónnal elkövetett légtérzavarást, tenger alatti kábelek megrongálását, valamint gyúlékony csomagok légi úton történő feladását.

Bár nem minden esetben lehetséges az egyértelmű azonosítás, a hírszerzés szerint az ilyen jellegű esetek száma növekszik.

A szolgálatok szerint Moszkva céljai közé tartozik a politikai befolyásolás, a társadalmak megosztása, az Ukrajnának nyújtott támogatás akadályozása. A hírszerzés úgy értékelte: a fenyegetés 2024 óta agresszívebbé vált, és a műveletek egyre inkább a fizikai környezetet érintik, nem csupán az online térben folynak.

Tavaly szeptemberben az AIVD és a MIVD vezetői a hágai parlamentben is arról beszéltek, hogy az orosz hibrid műveletek tartósan fenyegetik a társadalmat. A támadások között rejtett befolyásolási kísérleteket, kémkedést, digitális műveleteket és fizikai szabotázst említettek, amelyek szerintük a "háború és a béke közötti szürke zónában" folynak, és

időnként az állami terrorizmus határát súrolják.

Az AIVD főigazgatója, Erik Akerboom úgy fogalmazott: a válaszlépések nem merülhetnek ki az elkövetők azonosításában és az érintettek értesítésében. A MIVD vezetője, Peter Reesink hozzátette:

bizonyos esetekben katonai válaszra is szükség lehet, különösen mivel Oroszország tudatosan kihasználja a bizonytalanságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images