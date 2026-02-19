Hírszerzési jelentés: Oroszország legalább ezer embert besorozott "ágyútölteléknek", hiába laktak 5000 kilométerre a fronttól

Több mint 1000 kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe, többségüket kényszerrel - derült ki egy hírszerzési jelentésből, amelyet Kimani Ichung'wah kenyai parlamenti képviselő terjesztett a kelet-afrikai ország parlamentje elé. A jelentés szerint a kenyaiakat az ukrajnai frontvonalon vetették be.

A képviselő a törvényhozásban elmondta, az érintettek turista vízummal, többnyire az Egyesült Arab Emírségeken és Törökországon át jutottak Oroszországba,

ahol aztán sokukat kényszerítették, hogy aláírják a katonai szerződést, majd szinte azonnal az ukrajnai hadszíntérre vitték őket.

A jelentés szerint a személyeket a nairobi repülőtér megvesztegethető munkatársaival összejátszó munkaközvetítő cégek, illetve Oroszország nairobi és Kenya moszkvai nagykövetségének dolgozói segítségével juttatják Oroszországba.

Az afrikai ország hatóságai mind ez idáig körülbelül 200, az orosz egységek soraiban harcoló kenyairól tudott. Közülük a februári összesítés szerint 28-at eltűntként tartanak nyilván, 35-en támaszpontokon szolgálnak, 89-et küldtek a frontvonalakra és 39-et kórházban ápolnak, 30-at pedig sikerült hazaszállítani Kenyába.

Négy hazatérő a sajtónak azt mondta,

egy nairobi munkaközvetítő álláslehetőséget vagy sportkarriert ígért neki Oroszországban.

Musali Mudavadi kenyai külügyminiszter a tervek szerint márciusban Moszkvába utazik.

A kenyai kormány korábban több ízben szót emelt az ellen, hogy állampolgárait "ágyútölteléknek" használják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images