Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak
Portfolio
A BAE Systems vezérigazgatója szerint az Eurofighter Typhoon rendelésállománya biztosítja a gyártósorok leterheltségét egészen addig, amíg meg nem kezdődik a Global Combat Air Programme (GCAP) keretében fejlesztett hatodik generációs harci repülőgép végső összeszerelése - közölte a Defense News.

Charles Woodburn, a londoni székhelyű vállalat vezérigazgatója az éves pénzügyi eredmények ismertetését követő szerdai elemzői konferenciahíváson közölte: a gyártási igények immár lefedik a teljes időszakot a GCAP-repülőgép végső összeszerelésének megkezdéséig. Spanyolország és Olaszország 2024 végén, Németország pedig tavaly októberben rendelt újabb Eurofightereket. Ugyanabban a hónapban Törökország is új vásárlóként csatlakozott a programhoz. A szállítások a 2030-as évek közepéig tartanak, míg a GCAP-program – az Egyesült Királyság, Olaszország és Japán közös fejlesztése – a tervek szerint 2035-ben kezdi meg a rendszeresítést.

Az Airbus, a BAE és a Leonardo alkotta Eurofighter-konzorcium 2025 júniusában jelentette be, hogy az évi 14 darabos gyártási ütemet 2028 közepére évi 20-ra, később pedig évi 30 gépre emeli. Woodburn szerint a termelés megduplázása felé vezető úton jól haladnak, és amennyiben újabb megrendeléseket sikerül elnyerniük, felfelé módosítják a terveket. A vezérigazgató hozzátette, hogy a meglévő és új vásárlók részéről egyaránt további értékesítési lehetőségek kínálkoznak, beleértve a potenciális új európai rendeléseket is.

A vezérigazgató kiemelte, hogy az MBDA legújabb rakétarendszerei – köztük a torlósugár-hajtóműves Meteor levegő-levegő rakéta és a Storm Shadow manőverező robotrepülőgép – rendkívül erős képességeket biztosítanak a típusnak. A török megrendelés fegyverzetcsomagja is tartalmazza a Meteort, ami egyébként 2025 elején komoly aggodalmakat keltett Görögországban.

A GCAP-programot illetően Woodburn nagyon jó előrehaladásról számolt be. A vezérigazgató kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy a program befogadhatná-e partnerként az Airbust, amennyiben a rivális francia–német–spanyol FCAS-fejlesztés összeomlana. Az FCAS-programot az Airbus és a Dassault közötti munka- és irányításmegosztási viták akasztották meg. Woodburn hangsúlyozta: a partnerség bővítéséről kizárólag a három részt vevő állam – Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság – kormánya dönthet.

Még több Globál

Terjeszkedést jelentett be az Auchan

Rejtélyes atom-tengeralattjáró bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál: ez lehet a jövő

Csalhatatlan jel utal arra, hogy háborúra készül Washington: levegőben a Wild Weasel-ek

Európa egyre fontosabb piac a BAE számára: a régióban a 2025-ös árbevétel 28 százalékkal nőtt, miközben a vállalat összesített bevételnövekedése 8 százalékos volt.

Európa adta a rendelésállomány 32 százalékát 2025 végén, míg az értékesítésnek egyelőre 11 százalékát tette ki.

Woodburn az elkövetkező öt évre jelentős növekedést vár a kontinensen. Ezt a svéd Hägglunds részleg, az Eurofighterben és az MBDA-ban meglévő részesedések, valamint a lengyel PGZ-hez hasonló vállalatokkal kötött partnerségek is támogatják. Utóbbiak az Európai Unió védelmi hitelezési programjából is profitálhatnak.

