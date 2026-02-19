Kiderült: hatástalan volt Donald Trump masszív katonai művelete - Halmozza a radioaktív anyagot Amerika ősi ellensége

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója előrelépésként értékelte a Genfben lezárult amerikai–iráni tárgyalást, ugyanakkor hozzátette: "további erőfeszítésekre van szükség", hiszen úgy látja, szűkül a megállapodásra adott időkeret.

Grossi arra is kitért, hogy

Amerika hiába bombázta le Irán nukleáris létesítményeit tavaly nyáron, Teheránnak körülbelül ugyanannyi dúsított uránja van, mint az Izrael-Irán (és USA) háború előtt volt.

Egy része kevésbé hozzáférhető lehet, de az anyag megvan

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy éppen ezért "sürgős" a megállapodás elérése, mivel ha ez nem történik meg, katonai konfliktus jöhet.

A NAÜ azon az állásponton van, hogy az említett amerikai–iráni katonai összecsapást minden áron el kell kerülni, mivel megvan a kockázata annak, hogy a háború más országok területére is átgyűrűzik.

Arra a kérdésre, hogy a NAÜ észlelt-e bármilyen jelét annak, hogy Irán jelenleg nukleáris fegyverképesség kifejlesztésén dolgozna,

Grossi egyértelműen nemmel válaszolt.

Arra is kitért, hogy úgy látja: mindkét oldal megállapodást szeretne.

Mindeközben Donald Trump arról beszélt: 10 napon belül döntés hoz arról, Amerika megtámadja-e Iránt. Más portálok közben arról írtak: az USA már akár ezen a hétvégén csapást indíthat a perzsa állam ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images