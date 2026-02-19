  • Megjelenítés
FONTOS Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor: amíg a háború fennáll, nem rendeződik az ukrán-magyar viszony
Kiderült: hatástalan volt Donald Trump masszív katonai művelete - Halmozza a radioaktív anyagot Amerika ősi ellensége
Globál

Kiderült: hatástalan volt Donald Trump masszív katonai művelete - Halmozza a radioaktív anyagot Amerika ősi ellensége

Portfolio
Az ENSZ nukleáris felügyelőszervezetének vezetője sürgős megállapodást sürgetett az Egyesült Államok és Irán között. Figyelmeztetett: a tavalyi amerikai katonai csapások ellenére Irán dúsított nukleáris anyagkészletének nagy része érintetlen maradt, az újabb támadások pedig szélesebb körű konfliktushoz vezethetnek - közölte a CBS.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója előrelépésként értékelte a Genfben lezárult amerikai–iráni tárgyalást, ugyanakkor hozzátette: "további erőfeszítésekre van szükség", hiszen úgy látja, szűkül a megállapodásra adott időkeret.

Grossi arra is kitért, hogy

Amerika hiába bombázta le Irán nukleáris létesítményeit tavaly nyáron, Teheránnak körülbelül ugyanannyi dúsított uránja van, mint az Izrael-Irán (és USA) háború előtt volt.

Egy része kevésbé hozzáférhető lehet, de az anyag megvan

Még több Globál

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor: amíg a háború fennáll, nem rendeződik az ukrán-magyar viszony

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Döntött Donald Trump: egyetlen tollvonással súlyos csapást mér Oroszországra - Folytatja Joe Biden munkáját

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy éppen ezért "sürgős" a megállapodás elérése, mivel ha ez nem történik meg, katonai konfliktus jöhet.

A NAÜ azon az állásponton van, hogy az említett amerikai–iráni katonai összecsapást minden áron el kell kerülni, mivel megvan a kockázata annak, hogy a háború más országok területére is átgyűrűzik.

Arra a kérdésre, hogy a NAÜ észlelt-e bármilyen jelét annak, hogy Irán jelenleg nukleáris fegyverképesség kifejlesztésén dolgozna,

Grossi egyértelműen nemmel válaszolt.

Arra is kitért, hogy úgy látja: mindkét oldal megállapodást szeretne.

Mindeközben Donald Trump arról beszélt: 10 napon belül döntés hoz arról, Amerika megtámadja-e Iránt. Más portálok közben arról írtak: az USA már akár ezen a hétvégén csapást indíthat a perzsa állam ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Bemondta Trump: ennyi ideje van Iránnak, vagy indul a háború

Gyanús felvételek: hirtelen nagy lett a mozgás a nukleáris bunkernál, ez lehet a háború egyértelmű jele

Riadót fújtak az elemzők: Trump háborúra készül – 6 oka is van annak, hogy Amerika most támadni fog

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility