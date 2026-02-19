Lázadás a világ egyik legerősebb országában: a volt elnök megúszta a halálbüntetést, de élete végig börtönben marad

A bíróság megállapította, hogy Jun Szogjol statáriumi rendelete kimeríti a lázadás jogi fogalmát, a volt elnököt pedig a lázadás vezetőjeként azonosította. Az ítélet értelmében a statárium kihirdetése, a nemzetgyűlés munkájának akadályozása, valamint a rendkívüli állapothoz kapcsolódó rendeletek kiadása együttesen az alkotmányos rend megdöntésére irányuló lázadásnak minősül. A bíróság ugyanakkor nem szabta ki a különleges ügyész által indítványozott halálbüntetést, hanem – több tényezőt mérlegelve – az életfogytiglani szabadságvesztés mellett döntött. A dél-koreai büntetőjog szerint
a lázadás vezetéséért háromféle szankció alkalmazható: halálbüntetés, életfogytiglani kényszermunka vagy életfogytiglani börtönbüntetés.
Az eljárás középpontjában az a kérdés állt, hogy a statárium kihirdetése eléri-e a büntetőjogi értelemben vett lázadás szintjét. Ehhez bizonyítani kellett az alkotmányos rend megzavarására irányuló szándékot, valamint a közrendet fenyegető erőszak alkalmazását. A különleges ügyészség álláspontja szerint Jun Szogjol magas rangú tisztviselőkkel – köztük Kim Jonghjon volt védelmi miniszterrel – összejátszva rendelte el a statáriumot, noha annak alkotmányos feltételei nem álltak fenn. A vád szerint katonákat és rendőröket vezényeltek ki a nemzetgyűlés munkájának ellehetetlenítésére, hogy a képviselők ne szavazhassák meg a rendelet feloldását, emellett kísérletet tettek kiemelkedő politikai személyiségek és a választási bizottság tisztségviselőinek őrizetbe vételére is.
Jun Szogjol védői ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy a statárium kihirdetése az elnöki hatáskör jogszerű gyakorlása volt. Érvelésük szerint az államfő csupán az általa észlelt nemzeti válsághelyzetre kívánta felhívni a közvélemény figyelmét. Zárónyilatkozatában a volt elnök úgy fogalmazott:
az intézkedést figyelmeztetésnek és felhívásnak szánta, célja nem az alkotmányos rend megdöntése volt.
Az ügyet széles körben az elnöki rendkívüli jogkörök és a végrehajtó hatalom alkotmányos korlátai közötti jogi határvonal tesztjeként értékelték. Hasonló precedensre legutóbb 1996-ban volt példa, amikor Cson Duhvan volt elnököt első fokon halálra ítélték az 1980-as kvangdzsui demokráciapárti tüntetések véres katonai leveréséhez kapcsolódó lázadás vádjával. A büntetést másodfokon életfogytiglanira enyhítették, végül Cson 1997-ben elnöki kegyelemben részesült. A mostani ítéletet a statárium kihirdetése után 443 nappal hirdették ki.
Címlapkép forrása: South Korean Presidential Office via Getty Images
