Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!

Intenzíven havazik Nógrád megye egyes részein, Diósjenőn már 11 centi hó esett - írja a Metfigyelő.

A települést ellepte a hó - a közzétett fotók alapján az utakon is nehéz lehet a közlekedés.

A Hungaromet korábban közzétett prognózisa szerint a hideg idő pénteken is kitart - az ország több részében havazás várható.

A következő időjárási fordulat hétfőn esedékes: tavaszias időjárás jön, így a kemény tél már nem tart sokáig.

