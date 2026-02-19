Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!

A települést ellepte a hó - a közzétett fotók alapján az utakon is nehéz lehet a közlekedés.

A Hungaromet korábban közzétett prognózisa szerint a hideg idő pénteken is kitart - az ország több részében havazás várható.

A következő időjárási fordulat hétfőn esedékes: tavaszias időjárás jön, így a kemény tél már nem tart sokáig.

