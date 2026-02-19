Megdöbbentő fölény a téli hadgyakorlaton: amíg minden más eszköz csődöt mondott, az orosz-ukrán háború sztárjának nagytestvére tündökölt

Török tisztviselők tájékoztatása szerint a február eleji gyakorlaton a TB3 volt az egyetlen légi jármű, amely a szélsőséges téli körülmények között is képes volt repülni, miközben a többi résztvevő a földön maradt. A bevetések során sikeresen demonstrálták a drón rövid fel- és leszállási képességeit (STOL), a haditengerészeti platformokkal való integrációját, valamint a NATO-műveletek során elvárt hidegtűrését.

A Bayraktar TB3 az első, kifejezetten hajófedélzeti üzemeltetésre tervezett török harci drón.

A Baykar korábbi típusainak tengerészeti továbbfejlesztéseként a gép 14 méteres fesztávolsággal és 8,35 méteres hosszal rendelkezik. A gyártó adatai szerint repülési ideje meghaladja a 21 órát, hasznos teherbíró képessége 280 kilogramm, maximális felszállótömege pedig mintegy 1600 kilogramm. Az összecsukható szárnyak csökkentik a fedélzeti helyigényt és megkönnyítik a hangárban történő tárolást. A megerősített futóművet úgy alakították ki, hogy elviselje a síugró sáncos (ski-jump) fedélzeten végzett ismétlődő műveleteket, akár erős szélnyírás és sós vízpermet esetén is.

A hagyományos hordozófedélzeti repülőgépekkel ellentétben a TB3-nak nincs szüksége katapultra vagy elfogókötelekre. Autonóm repülésirányító rendszere segítségével önállóan képes a rövid felszállásra és a fedélzeti landolásra. A precíziós navigáció a műholdas helymeghatározást és a hajó adatait ötvözi, ami korlátozott látási viszonyok között is lehetővé teszi az automatizált megközelítést. A fagypont alatti hőmérséklet és a sűrű havazás nemcsak a hajtómű teljesítményét, hanem az avionikai rendszerek szigetelését, a szenzorok stabilizálását és az adatkapcsolat megbízhatóságát is próbára tette. Bár a hideg elleni védelem konkrét műszaki részleteit nem hozták nyilvánosságra, a sikeres bevetések arra utalnak, hogy a drón hatékony jegesedésgátló rendszerrel rendelkezik, és képes kezelni a megközelítés során fellépő oldalszél-hatásokat.

Címlapkép forrása: Baykar/Anadolu via Getty Images