Megerősödik a nukleáris triád: Amerika hamarosan elkészül a Sentinel interkontinentális ballisztikus rakétáival
Megerősödik a nukleáris triád: Amerika hamarosan elkészül a Sentinel interkontinentális ballisztikus rakétáival

Portfolio
Az Egyesült Államokban régóta várják már, hogy lezáruljon a Sentinel interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) fejlesztési programja, most konkrét dátumot jelentettek be – számolt be a Defense One.

A Pentagon és a légierő tisztségviselői bejelentése szerint hamarosan pontos tesznek a sok csúszással terhelt Sentinel ICBM program. A legújabb fejlemények szerint

az év végére mérföldkőhöz érnek, ezzel a 2030-as évek elejére leszállíthatják az első rakétákat.

A lépéssel teljessé válhat a nukleáris triád. A fejlesztő Northrop Grumman hadiipari óriás 2024-ben szembesült az amerikai kormányzat döntésével, amely a jelentős költségtúllépés miatt visszavonta a korábbi, 2020-as döntését, amely már a gyártásfejlesztési szakaszba léptette volna a projektet. A vállalat képviselői 2025-ben még úgy fogalmaztak, hogy valamikor 2027 elején szeretnék újra ezt a fázist elérni, az újabb fejlemények szerint viszont még 2026-ban sor kerülhet a továbblépésre.

Az elmúlt 12-18 hónapban elért jelentős előrelépésekre építve a program tisztviselői egy átalakított beszerzési stratégiát hajtanak végre, amely megnyitja az utat az átszervezés befejezése és a B mérföldkőről szóló döntés 2026 végére történő elérése előtt, miközben a 2030-as évek elejére tervezett kezdeti képességet is biztosítják

– írják közleményben.

A légierőnél úgy fogalmaztak, hogy a 2024-es felülvizsgálat óta több sikert is elkönyvelhettek. Ezek közé tartoznak a sikeres földi tesztek vagy a szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek minősítése is. A felgyorsulás egyik legfontosabb tényezője egy új pozíció, Dale White tábornok, aki a kritikus fontosságú fegyverrendszerek igazgatójaként tevékenykedik. Szerinte ez lehetővé teszi a gyors kompromisszumok meghozását, amivel növelni lehet a projektek sebességét.

Címlapkép forrása: Michael Dunning

