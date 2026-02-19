Megkérdezték Donald Trumpot, jártak-e űrlények a Földön – Válaszolt az elnök a kérdésre, ami rengeteg embert foglalkoztat

Megkérdezte egy riporter Donald Trump amerikai elnököt, látott-e bizonyítékot valaha idegen életformák létezésére.

A Béketanács első ülése után az Air Force One fedélzetén sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök: egy riporter arról kérdezte, mit szól ahhoz, hogy Barack Obama volt amerikai elnök azt mondta, hogy szerinte vannak űrlények.

A férfi arról kérdezte Trumpot, látott-e bizonyítékot arra, hogy idegenek jártak a bolygónkon.

Bizalmas információkat adott ki, nem lett volna szabad ezt tennie”

– mondta Trump.

Szóval az idegenek valódiak?”

– kérdezte a riporter.

Hát, én ezt nem tudom, annyit tudok, hogy bizalmas információt adott, nem lett volna szabad ezt tennie. Nagy hibát követett el”

– hangsúlyozta az elnök, közben jól látható félmosoly volt az arcán.

Reporter: Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?Trump: He gave classified information. He’s not supposed to be doing that.Reporter: So aliens are real?Trump: I don’t know if they’re real or not. He made a big mistake. pic.twitter.com/gCKDjUSSTJ https://t.co/gCKDjUSSTJ — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

Nekem nincs véleményem, sose beszélek erről. Sokan teszik ezt. Sokan hisznek ebben”

– mondta Trump, sem megerősítve, sem cáfolva az űrlényekről szóló híreket.

Obama egyébként nem azt mondta, hogy szerinte biztosan léteznek űrlények, hanem azt, hogy ismeretlen légköri jelenségek vannak, melyekre az Egyesült Államok nem tud semmilyen magyarázatot adni.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images