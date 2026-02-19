Merz elmondta a keserű igazságot Putyinról: egy okból egyszerűen muszáj fenntartania a háborús gépezetet

Véleményem szerint ez a háború csak akkor fog véget érni, amikor a két fél egyike kimerül, akár katonai, akár gazdasági értelemben

– mondta egy interjúban a német kancellár.

Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban is megnyilatkozott Merz.

Az észszerűség és a humanitárius érvek nem fogják meggyőzni Putyint. Ez a keserű igazság

– mondta, hozzátéve, hogy az európai erőfeszítések célja ezért az, hogy az orosz állam katonailag ne tudja tovább folytatni a háborút, gazdaságilag pedig ne tudja tovább finanszírozni.

Merz szinte lehetetlennek tartja, hogy Putyinnal valaha normális viszonyok alakuljanak ki.

Amikor ezt a rezsimet és ezt az elvakult terrort nézem, kevés reményem van

– jegyezte meg a német kancellár.

Merz úgy vélte, az orosz hatalmi klikk belátható időn belül nem fog tudni háború nélkül boldogulni.

A háborús gépezetet fenn kell tartania, mert nincs terve arra, hogy mihez kezdjen a frontról hazatérő több százezer katonával, akik közül néhányan súlyos traumát szenvedtek

– mondta.

A kancellár idézte a XIX. századi történészt, Astolphe de Custine-t, aki hosszú utazást tett az akkori Oroszországban, és leírta, hogy ott a „legmélyebb barbárság” a „legmagasabb civilizációval” él együtt.

Jelenleg a legmélyebb barbárság állapotában tapasztaljuk ezt az országot. Ez belátható időn belül nem fog változni, és ezt el kell fogadnunk

– jelentette ki Friedrich Merz.

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images