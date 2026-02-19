Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal

A lengyel Orlen nem tapasztal ellátási fennakadásokat szlovákiai és magyarországi töltőállomásain, sőt kész növelni az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításait – jelentette be a vállalat vezérigazgatója a Reuters beszámolója szerint.

Az Orlen közlése szerint nincs ellátási zavar a szlovákiai és magyarországi benzinkutakon, és a társaság akár az Ukrajnába irányuló üzemanyag-exportját is hajlandó fokozni

Ireneusz Fąfara csütörtökön megerősítette, hogy a cég kiskereskedelmi hálózata mindkét országban zavartalanul üzemel. A vezérigazgató hozzátette: az Orlen törekszik az ukrajnai üzemanyag-export növelésére, válaszul arra, hogy Magyarország és Szlovákia jelezte az oda irányuló szállítások csökkentését.

A Barátság kőolajvezetéken az Ukrajnán keresztül érkező orosz szállítások január 27. óta szünetelnek. Míg Ukrajna szerint a leállást egy orosz támadás okozta, addig Magyarország és Szlovákia azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan akadályozza az ellátást.

